Bên trong đại công trường sân bay Phú Quốc: Nhà ga hình Phượng hoàng dần lộ diện, gần 8.000 người chạy đua với thời gian

Sau khi đường băng số 2 chính thức khai thác, ngày cuối tháng 10, gần 8.000 người được huy động tiếp tục tăng tốc hoàn thiện nhà ga T2, nhà ga VIP và các hạng mục sân đỗ, hướng tới vận hành đồng bộ trước APEC 2027.





