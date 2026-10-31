Truy tìm 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2: Người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi hoặc vây bắt đối tượng

Công an tỉnh An Giang thông báo truy tìm 2 phạm nhân còn lại bỏ trốn khỏi Trại giam A2, đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Ngày 31/10, Công an tỉnh An Giang thông báo thông tin về 02 phạm nhân còn lại bỏ trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an để người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Công an trong công tác truy tìm, bắt giữ các đối tượng.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), ngày 21/10/2026, có 04 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam A2, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa lợi dụng sơ hở trong lúc lao động để bỏ trốn. Đến khoảng 04 giờ 35 phút ngày 24/10/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ phạm nhân Lê Văn Cường tại xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Phạm nhân Võ Hoàng Duy (27 tuổi), bị bắt giữ vào tối ngày 28/10/2026 khi đang ẩn náu tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Hiện còn 02 phạm nhân đang bỏ trốn, gồm:

1. Hồ Văn Tình, sinh năm 2002; thường trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai; đang chấp hành án phạt 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

2. Lữ Văn Toàn, sinh năm 1995; thường trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa; đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Giết người.

Hình ảnh 2 phạm nhân đang bỏ trốn. Ảnh: Công an tỉnh An Giang Hình ảnh 2 phạm nhân đang bỏ trốn. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Để phục vụ công tác truy tìm, bắt giữ các đối tượng, Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chú ý phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, nhất là tại các khu vực nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, bến xe, bến tàu, khu vực biên giới, ven biển, hải đảo và các địa điểm tập trung đông người.

Khi phát hiện đối tượng hoặc có thông tin liên quan đến các phạm nhân đang bỏ trốn, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý; tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi hoặc vây bắt nhằm bảo đảm an toàn.

Công an tỉnh An Giang đề nghị các tổ chức, cá nhân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng; không che giấu, chứa chấp hoặc tiếp tay cho các đối tượng bỏ trốn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang