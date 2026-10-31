Người dân đang chuẩn bị mua xe chú ý thông báo quan trọng từ Công an

Người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán ô tô, xe máy qua mạng xã hội, đặc biệt với những tài khoản rao bán phương tiện có giá thấp bất thường so với mặt bằng chung.

Mua bán ô tô, xe máy qua Facebook, Zalo ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi và nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các đối tượng lợi dụng đăng tin bán xe giá rẻ bất thường, sử dụng hình ảnh xe thật để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh, người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán ô tô, xe máy qua mạng xã hội, đặc biệt với những tài khoản rao bán phương tiện có giá thấp bất thường so với mặt bằng chung.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập các tài khoản, trang mạng xã hội với tên gọi như "Kho xe nhập khẩu", "Kho xe thanh lý" để đăng tải thông tin rao bán xe mới, xe đã qua sử dụng với mức giá thấp hơn đáng kể so với thị trường.

Các bài đăng thường sử dụng hình ảnh nhiều mẫu xe, kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn như xe nhập khẩu, chính chủ, chất lượng gần như mới, giá chỉ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Người bán còn đưa ra cam kết bao vận chuyển toàn quốc, hỗ trợ hồ sơ gốc, sang tên và thậm chí không cần người mua thanh toán trước.

Những lời chào mời này nhằm thu hút sự chú ý, đánh vào tâm lý muốn mua xe giá rẻ của người tiêu dùng.

Sau khi có người liên hệ, đối tượng lừa đảo thường chủ động tư vấn nhiệt tình, liên tục đưa ra những lời cam kết về chất lượng phương tiện và thủ tục mua bán. Khi người mua bắt đầu tin tưởng, chúng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí vận chuyển hoặc các khoản phí giữ xe để hoàn tất giao dịch.

Ảnh: Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh

Đáng chú ý, các đối tượng thường viện nhiều lý do để thúc giục người mua chuyển tiền sớm, chẳng hạn như có nhiều người cùng hỏi mua, cần giữ xe hoặc phải thanh toán phí vận chuyển trước.

Sau khi nhận được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc biến mất, khiến người mua không thể tiếp tục liên hệ để nhận xe hay đòi lại tiền.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất tiền, người mua xe qua mạng xã hội còn có thể gặp rủi ro pháp lý nếu giao dịch phải phương tiện không rõ nguồn gốc, sử dụng giấy tờ giả hoặc đang có tranh chấp.

Cẩn trọng khi giao dịch xe qua mạng xã hội

Trước thực trạng trên, Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán ô tô, xe máy qua Facebook, Zalo và các nền tảng trực tuyến.

Trước hết, người mua không nên vội vàng chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ thông tin người bán và phương tiện. Những lời quảng cáo giá rẻ bất thường, bao ship toàn quốc, không cần đặt cọc hoặc cam kết thủ tục nhanh chóng cần được kiểm tra kỹ trước khi quyết định giao dịch.

Người dân nên ưu tiên gặp trực tiếp người bán, đến tận nơi xem xe và kiểm tra tình trạng thực tế của phương tiện. Đồng thời, cần đối chiếu số khung, số máy với giấy đăng ký xe, xác minh thông tin chủ sở hữu và tính hợp pháp của giấy tờ liên quan.

Đặc biệt, người mua cần bảo đảm giao dịch với người có quyền bán xe hợp pháp, không mua phương tiện không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bị làm giả giấy tờ. Khi thực hiện mua bán, các bên cần tuân thủ đầy đủ quy định về thu hồi đăng ký, biển số và sang tên xe.

Bên cạnh đó, người mua nên tìm hiểu lịch sử giao dịch, đánh giá và phản hồi từ những khách hàng trước đó của cửa hàng hoặc tài khoản bán xe. Không nên chỉ dựa vào hình ảnh, video hay những lời giới thiệu trên mạng xã hội để đưa ra quyết định.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh bài đăng, thông tin tài khoản nhận tiền và các chứng từ giao dịch để trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.