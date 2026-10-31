Sau khi TPHCM điều chỉnh phương án tổ chức giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 30/10, nhiều tài xế vẫn đi theo lộ trình cũ, lúng túng quay đầu khi phát hiện đi vào đường cấm.

Theo đó, từ ngày 30/10, một số tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) được điều chỉnh phương án tổ chức giao thông. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tài xế vẫn lưu thông theo thói quen cũ, dù tuyến đường đã được lắp biển báo cấm từ ngày 30/10.

Điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế ngỡ ngàng đi vào đường cấm

Theo phương án mới, TP.HCM cấm ô tô từ cổng Bệnh viện đa khoa Tâm Anh rẽ trái vào đường Phổ Quang trong khung giờ từ 6h đến 22h.

Tấm Pano thông báo cấm ô tô lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ.

Một số ô tô vẫn còn chạy vào đoạn cấm trên đường Lê Văn Sỹ

Cụ thể, ô tô con đi trên đường Cộng Hòa theo hướng về trung tâm TPHCM được phép rẽ trái vào đường C12 để đến nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Đường Lê Văn Sỹ cấm ô tô lưu thông theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ. Đường Phạm Văn Hai cấm ô tô lưu thông trong khung giờ từ 6h đến 22h theo hướng từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hoàng Văn Thụ.

Tại khu vực Bệnh viện Tâm Anh, ô tô từ bệnh viện đi ra không được rẽ trái vào đường Phổ Quang trong khung giờ từ 6h đến 22h.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 31/10 - một ngày sau khi phương án tổ chức giao thông được điều chỉnh, nhiều tài xế vẫn chưa kịp thích nghi và tiếp tục di chuyển theo lộ trình cũ.

Đầu đường đã được dựng biển báo cấm ô tô di chuyển trong khung giờ từ 6 -22h

Mặc dù biển báo cấm đã được lắp đặt tại khu vực, không ít tài xế vẫn lúng túng, vô tình đi vào đường cấm. Thậm chí, có trường hợp đến gần khu vực vòng xoay Bùi Thị Xuân mới phát hiện đi sai hướng, buộc phải giảm tốc độ, dừng xe quan sát biển báo và tìm hướng di chuyển phù hợp.

Việc các phương tiện bất ngờ dừng lại hoặc quay đầu ngay tại khu vực này gây xáo trộn, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động lưu thông chung.

Nhiều ô tô tìm cách quay đầu khi di chuyển vào tuyến đường cấm

Việc một số tài xế chưa nắm rõ phương án mới khiến phương tiện bất ngờ dừng lại, chuyển hướng trên đường.

Các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất được điều chỉnh hướng lưu thông nhằm tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lê Quang Tuấn (phường Tân Sơn Hoà) cho biết, "Cấm ô tô 1 chiều từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ thì rất hợp lý, giúp giảm tải cho đường Hoàng Văn Thụ đi ra. Tuy nhiên, biển báo cấm ô tô được đặt khá cao, trong khi vị trí ngồi của tài xế thấp nên rất khó quan sát.

Ngoài ra, bảng hướng dẫn thay đổi giao thông từ ngày 30/10 trên đường Lê Văn Sỹ nên được ghi ngắn gọn, súc tích để người đi đường dễ hiểu. Biển báo cũng nên được đặt gần hơn để tài xế có thể nhận biết và chủ động chuyển hướng".