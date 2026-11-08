Vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Trần Hiệp SN 1991, triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ 104 người

Chuẩn bị bước lên ô tô biển số giả để tẩu tán số lượng lớn ma túy, Hoàng Trần Hiệp, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sẵn sàng nổ súng chống trả đã bị các trinh sát quật ngã. Từ đây, công an bắt thêm 104 người và xác định nhóm giao dịch 107kg ma túy các loại trị giá khoảng 14 tỷ đồng.

Ngày 8/11, Công an TP Đồng Nai chủ trì phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an TP HCM triệt phá thành công chuyên án ma túy, đồng loạt bắt, khám xét các đối tượng mua bán ma túy với số lượng lớn trên địa bàn Đồng Nai.

Trước đó, bằng nghiệp vụ công an rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP.Đồng Nai do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, trú xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, trú xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An, nơi ở hiện nay phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Qua quá trinh xác minh, xác định Tin và Tâm mua ma túy của Hoàng Trần Hiệp (tự Hiệp nhóc hay Hiệp đen, SN 1991, trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Hiệp luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Cuối tháng 10/2026, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi đối tượng chuẩn bị lên xe ô tô Fortuner gắn biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, TP.Đồng Nai; thu 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8 kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên Hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Hiện công an đang đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.