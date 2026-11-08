Một tập đoàn Nhật vận chuyển hàng đông lạnh âm 20°C xuyên Việt 2.000 km chỉ trong 3 ngày: Chuẩn bị xây kho khổng lồ tại Bắc Ninh

Vận chuyển khoảng 5.000 tấn hàng mỗi tháng trên tuyến Bắc–Nam, tăng gấp 5 lần so với trước đây, tập đoàn logistics Nhật Bản Konoike đang tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam. Dự án mới nhất là kho lạnh có sức chứa 11.600 pallet tại Bắc Ninh, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2028.

Tuyến vận tải 2.000 km, chở 5.000 tấn hàng mỗi tháng

Tập đoàn logistics Nhật Bản Konoike Transport vừa công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm kho lạnh mới tại Bắc Ninh, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo trong chiến lược hình thành mạng lưới vận tải và bảo quản hàng hóa kiểm soát nhiệt độ trên toàn Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là trung tâm này sẽ được kết nối với KONOIKE VINA EXPRESS, dịch vụ vận tải đường bộ kiểm soát nhiệt độ dài khoảng 2.000 km, nối TP.HCM với Hà Nội, đang được tập đoàn vận hành.

Theo thông tin Konoike công bố ngày 27/10/2026, các chuyến vận tải trên tuyến này mất khoảng 3 ngày để di chuyển giữa hai đầu đất nước. Hệ thống được thiết kế phục vụ nhiều nhóm hàng, từ thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi sống đến hàng tiêu dùng thông thường.

Trên website chính thức, Konoike Vina cho biết dịch vụ vận tải của công ty đáp ứng ba chế độ nhiệt độ gồm hàng đông lạnh ở khoảng âm 20°C, hàng mát từ 2–5°C và hàng bảo quản ở nhiệt độ thường.

Đặc biệt, trong một bài giới thiệu dịch vụ được tập đoàn công bố trước đó, Konoike cho biết hãng đã phát triển phương tiện có khả năng đáp ứng cả ba chế độ nhiệt độ trên cùng một xe, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng ghép của nhiều khách hàng.

Để kiểm soát chất lượng hàng hóa trong những hành trình dài, phương tiện được trang bị định vị GPS, camera giám sát hành trình và hệ thống theo dõi nhiệt độ trực tuyến. Dữ liệu nhiệt độ được ghi nhận, đồng thời hệ thống có chức năng cảnh báo khi xuất hiện biến động bất thường.

Quy mô hoạt động của tuyến vận tải này đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

Trong bài viết chuyên sâu về hoạt động tại Việt Nam đăng ngày 27/10, Konoike tiết lộ khối lượng vận chuyển trên tuyến Bắc–Nam đã tăng từ khoảng 1.000 tấn lên 5.000 tấn mỗi tháng. Số lượng khách hàng được ghi nhận tăng từ khoảng 400 lên 2.000.

Một thay đổi khác nằm ở chiều vận chuyển từ Bắc vào Nam. Trước đây, tỷ lệ lấp đầy hàng hóa trên các chuyến xe quay về chỉ đạt khoảng 20–30%. Nhờ mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường phía Bắc, tỷ lệ này đã cải thiện lên 50–80%.

Bắc Ninh sẽ có kho lạnh rộng 12.300 m², sức chứa 11.600 pallet

Theo thông cáo phát hành ngày 27/10/2026, công ty Anpha-AG Joint Stock Company thuộc Konoike Group sẽ đầu tư xây dựng kho đông lạnh và mát tại tỉnh Bắc Ninh. Công trình dự kiến khởi công vào tháng 6/2027 và bắt đầu vận hành từ tháng 1/2028.

Kho mới có tổng diện tích sàn 12.300 m², thiết kế kết cấu thép một tầng, với năng lực lưu trữ lên tới 11.600 pallet hàng hóa.

Cơ sở này được chia thành nhiều khu chức năng, bao gồm kho đông lạnh, kho mát, kho bảo quản ở nhiệt độ thường và khu vực có hệ thống điều hòa để kiểm soát nhiệt độ. Các mặt hàng phục vụ chủ yếu là thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm đông lạnh và nông sản tươi sống.

Konoike cho biết, theo khảo sát của doanh nghiệp tính đến ngày 27/10/2026, đây sẽ là kho đông lạnh và mát đầu tiên tại miền Bắc Việt Nam do một doanh nghiệp Nhật Bản vận hành.

Dự án do Anpha-AG triển khai, trong khi hoạt động vận hành sau khi hoàn thành sẽ được giao cho Konoike Vinatrans Logistics (K-Vina), một doanh nghiệp khác cùng tập đoàn.

Theo kế hoạch, hàng hóa được thu gom tại miền Nam sẽ vận chuyển ra Bắc thông qua tuyến KONOIKE VINA EXPRESS, sau đó lưu trữ tại trung tâm Bắc Ninh trước khi phân phối đến các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà hàng, khách sạn và những cơ sở kinh doanh khác.

Mô hình này cho phép Konoike kết hợp ba công đoạn vận chuyển đường dài, lưu trữ hàng hóa và phân phối đến điểm bán trong cùng một hệ thống logistics.

Tập đoàn Nhật nhận định nhu cầu đối với dịch vụ vận chuyển và bảo quản thực phẩm có kiểm soát nhiệt độ tại Việt Nam đang gia tăng, cùng với sự mở rộng của các chuỗi bán lẻ hiện đại và ngành dịch vụ ăn uống.

Đặc biệt, tại miền Bắc, sự phát triển của các cửa hàng tiện lợi và siêu thị đang tạo thêm nhu cầu đối với hệ thống kho lạnh có khả năng kiểm soát chất lượng hàng hóa ổn định.

Hiện Konoike chưa công bố tổng vốn đầu tư dự kiến dành cho dự án Bắc Ninh.

Tham vọng kết nối mạng kho lạnh từ Nam ra Bắc

Trước khi công bố dự án Bắc Ninh, Konoike đã hoàn thành một khoản đầu tư đáng kể tại miền Nam. Ngày 16/7/2026, Anpha-AG đưa vào hoạt động kho mới tại Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư 527 triệu yen.

Công trình rộng 7.800 m², trong đó diện tích kho thường chiếm 6.800 m² và kho mát chiếm 1.000 m², có khả năng lưu trữ 5.100 pallet. Khi kết hợp với cơ sở kho đông lạnh và mát hiện hữu, tổng diện tích sàn của Anpha-AG tại đây đạt 15.676 m², với năng lực lưu trữ 26.600 pallet.

Như vậy, nếu dự án Bắc Ninh được hoàn thành đúng quy mô công bố, tổng sức chứa tại hai cụm kho của Anpha-AG ở Tây Ninh và Bắc Ninh sẽ đạt 38.200 vị trí pallet, bao gồm hàng hóa được bảo quản ở nhiều chế độ nhiệt độ khác nhau.

Theo tập đoàn, doanh nghiệp đang xem xét tiếp tục đầu tư, mở rộng chức năng logistics kiểm soát nhiệt độ tại Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng. Các địa điểm này dự kiến được kết nối từng bước với hệ thống vận tải trục Bắc–Nam, hướng đến hình thành mạng lưới kho lạnh trên phạm vi toàn quốc.

Konoike Transport được thành lập từ năm 1880 tại Osaka. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh thu hợp nhất trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2026 đạt 355,6 tỷ yen, với khoảng 25.000 lao động trên toàn cầu.

Tập đoàn bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 1993, sau đó mở rộng hoạt động thông qua các liên doanh và thương vụ mua lại doanh nghiệp.

Năm 1996, Konoike thành lập liên doanh với doanh nghiệp logistics Việt Nam Vinatrans. Đến năm 2014, tập đoàn mua lại Anpha-AG, qua đó bổ sung năng lực kho đông lạnh và mát tại thị trường phía Nam.

Hiện Konoike triển khai hoạt động tại Việt Nam thông qua bốn doanh nghiệp gồm Konoike Vinatrans Logistics, Anpha-AG, Vinako Forwarding và BEL International Logistics Vietnam.

Ngoài vận tải đường bộ và kho lạnh, hệ sinh thái này còn cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế, trong đó có hoạt động giao nhận hàng không thông qua Vinako Forwarding, doanh nghiệp liên doanh với Vietnam Airlines.