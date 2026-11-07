Việt Nam đón 'đại bàng' công nghệ Hàn Quốc rót gần 4 tỷ USD xây tổ hợp sản xuất chip nhớ, rộng bằng 37 sân bóng đá, 2 nhà máy dự kiến hoạt động từ năm 2027

Samsung đang xây dựng cơ sở kiểm thử chip nhớ tại Thái Nguyên, với tổng vốn dự kiến 3,9 tỷ USD. Nhà máy xử lý DRAM và NAND trước khi giao cho khách hàng toàn cầu.

Samsung Electronics (Hàn Quốc) đang triển khai dự án xây dựng nhà máy kiểm thử bán dẫn quy mô lớn tại tỉnh Thái Nguyên, đánh dấu bước mở rộng hoạt động của tập đoàn vào một công đoạn quan trọng trong chuỗi sản xuất chip nhớ toàn cầu.

Theo tờ Seoul Economic Daily, doanh nghiệp đã thành lập Công ty TNHH Samsung Vietnam Semiconductor (SVS) vào tháng 3 năm nay để triển khai hoạt động sản xuất bán dẫn tại Việt Nam. Nhà máy được xây dựng tại hai khu CN-11 và CN-12 thuộc Khu công nghiệp Yên Bình.

Dự án có tổng diện tích 265.895 m², tương đương khoảng 37 sân bóng đá. Khu công nghiệp Yên Bình nằm trong cùng tổ hợp với các cơ sở sản xuất điện thoại thông minh của Samsung tại Thái Nguyên, đồng thời có kết nối giao thông với sân bay quốc tế Nội Bài và các cảng biển.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án lên tới 105.794,4 tỷ đồng (khoảng 3,9 tỷ USD, tương đương 5.480 tỷ won), được chia thành hai giai đoạn. Trong cơ cấu nguồn vốn, các công ty con của Samsung đóng góp 34,6%, nhà đầu tư cá nhân chiếm 2,5%. Phần vốn còn lại, tương đương 66.640,1 tỷ đồng, dự kiến được bổ sung từ lợi nhuận tái đầu tư khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam có lãi.

Theo kế hoạch, dây chuyền đầu tiên (V1) tại nhà máy số 1 sẽ tiếp nhận thiết bị từ tháng 7/2027 và bắt đầu vận hành trong quý IV cùng năm. Dây chuyền thứ hai (V2) dự kiến nhận thiết bị từ tháng 5/2028, trước khi đi vào hoạt động từ tháng 10/2028.

Khác với các nhà máy chế tạo chip thông thường, nơi các mạch điện tử được tạo ra trên những tấm wafer bán dẫn, cơ sở tại Thái Nguyên đảm nhiệm công đoạn kiểm thử sau đóng gói. Đây là bước kiểm tra cuối cùng trước khi chip được bàn giao cho khách hàng.

Cụ thể, các sản phẩm bộ nhớ DRAM và NAND sau khi đóng gói sẽ được đưa vào kiểm tra khả năng đọc, ghi dữ liệu, tốc độ xử lý và độ ổn định. Chip cũng phải trải qua những thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ và điện áp cao nhằm phát hiện lỗi. Chỉ những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng mới được chuyển đến khách hàng.

Việt Nam nằm trong chiến lược mở rộng năng lực bán dẫn toàn cầu của "ông lớn" này.

Việc đưa thêm một cơ sở kiểm thử ra nước ngoài nằm trong kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Samsung Electronics. Hiện hoạt động kiểm thử chip nhớ của tập đoàn tập trung chủ yếu tại các cơ sở ở Cheonan và Onyang, Hàn Quốc. Nhà máy tại Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp có thêm địa điểm xử lý và xuất khẩu sản phẩm, hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung nếu xảy ra sự cố tại các cơ sở trong nước.

Bên cạnh đó, việc sở hữu thêm một cứ điểm sản xuất tại Việt Nam giúp Samsung linh hoạt hơn trong hoạt động xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc và các thị trường Đông Nam Á, trong bối cảnh chính sách thuế quan tại nhiều nền kinh tế lớn thường xuyên thay đổi.

Theo định hướng phân bổ hoạt động sản xuất, Samsung tiếp tục mở rộng các cơ sở chế tạo chip nhớ tiên tiến tại Hàn Quốc, trong khi hoạt động sản xuất chip theo hợp đồng được phát triển tại Mỹ. Ở khâu hậu kỳ, tập đoàn đang vận hành các cơ sở tại Cheonan, Onyang và Tô Châu (Trung Quốc), đồng thời bổ sung nhà máy mới tại Thái Nguyên.

Việt Nam được lựa chọn trong bối cảnh Samsung đã xây dựng hệ thống sản xuất và logistics quy mô lớn tại đây trong hơn một thập kỷ. Tập đoàn bắt đầu vận hành nhà máy sản xuất điện thoại thông minh tại Thái Nguyên từ năm 2013, sau đó mở rộng sang lĩnh vực thiết bị gia dụng với các cơ sở tại TP.HCM từ năm 2015. Hệ thống logistics của Samsung SDS cũng kết nối các trung tâm tại Hà Nội và TP.HCM với sân bay quốc tế Nội Bài thông qua liên doanh ALS SDS.

Không chỉ mở rộng sang công đoạn kiểm thử chip nhớ, hệ sinh thái sản xuất bán dẫn của Samsung tại Thái Nguyên còn được bổ sung một dự án liên quan đến công nghệ đóng gói chip AI. Tháng trước, Samsung Electro-Mechanics quyết định đầu tư 2,51 nghìn tỷ won để xây dựng nhà máy sản xuất chất nền đóng gói bán dẫn FC-BGA tại Khu công nghiệp Yên Bình.

Ông Joo Seung-hwan, giáo sư tại Trường Cao học Đổi mới Sản xuất thuộc Đại học Inha, nhận định hoạt động của Samsung tại Việt Nam đang mở rộng từ lĩnh vực lắp ráp điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng sang các công đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng bán dẫn. Theo ông, Samsung có thể tập trung các sản phẩm bộ nhớ tiên tiến như HBM tại Cheonan và Onyang, đồng thời chuyển một phần hoạt động sản xuất bộ nhớ thông thường sang Việt Nam.

Để chuẩn bị nhân lực cho nhà máy mới, Samsung cũng đã triển khai chương trình đào tạo kỹ sư Việt Nam tại Hàn Quốc. Từ tháng 7, doanh nghiệp cử 103 kỹ sư Việt Nam sang các cơ sở Cheonan và Onyang để tham gia đào tạo thực tế về sản xuất bán dẫn.

Các kỹ sư này đều có bằng kỹ sư và từng làm việc tại nhà máy điện thoại thông minh của Samsung ở Việt Nam. Trong thời gian đào tạo, họ được bố trí làm việc cùng các kỹ sư bán dẫn Hàn Quốc theo hình thức hướng dẫn trực tiếp, tiếp cận quy trình kiểm thử bộ nhớ và cách vận hành thiết bị trên dây chuyền thực tế.

Chương trình được triển khai thông qua Samsung Engineer Education and Development (SEED), nhằm chuẩn bị đội ngũ nhân sự có khả năng vận hành dây chuyền và thiết bị khi nhà máy tại Thái Nguyên đi vào hoạt động. Sau khóa đào tạo, các kỹ sư sẽ trở về Việt Nam, tham gia giai đoạn lắp đặt, vận hành ban đầu và ổn định sản xuất tại cơ sở mới.