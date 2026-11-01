Mỏ khí cách Vũng Tàu 320 km đã khai thác hơn 20 tỷ m³ ngoài khơi Việt Nam chuẩn bị khoan thêm 2 giếng sau 13 năm hoạt động

Theo kế hoạch phát triển mỏ điều chỉnh, chiến dịch dự kiến triển khai từ quý II/2028, bao gồm khoan bổ sung 2 giếng tại mỏ Hải Thạch, nhằm tăng khả năng thu hồi khí và kéo dài thời gian khai thác.

Ngày 5/11, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC), trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ký hợp đồng với Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) về việc cung cấp và vận hành giàn khoan tiếp trợ bán chìm (TAD) tại Lô 05-2 và 05-3.

Theo kế hoạch phát triển mỏ điều chỉnh, chiến dịch dự kiến triển khai từ quý II/2028, bao gồm khoan bổ sung 2 giếng tại mỏ Hải Thạch, nhằm tăng khả năng thu hồi khí và kéo dài thời gian khai thác.

Cụm mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh nằm tại bể Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu khoảng 320 km về phía Đông Nam, bắt đầu khai thác khí thương mại từ tháng 9/2013. Sau hơn 13 năm vận hành, sản lượng tại đây đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Theo số liệu Petrovietnam từng công bố, cụm mỏ có sản lượng khai thác bình quân khoảng 2 tỷ m³ khí và 2,5 triệu thùng condensate mỗi năm trong giai đoạn trước. Tính đến cuối tháng 3/2023, dự án đạt doanh thu lũy kế hơn 4,66 tỷ USD, với tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành khoảng 3,7 tỷ USD.

Tính đến năm 2025, cụm mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh đã khai thác hơn 20 tỷ m³ khí và trên 30 triệu thùng condensate. Riêng giai đoạn 2020–2025, sản lượng đạt hơn 6,63 tỷ m³ khí và 9,87 triệu thùng condensate.﻿

Hải Thạch – Mộc Tinh cũng là một trong những cụm mỏ có điều kiện địa chất phức tạp tại Việt Nam, với áp suất và nhiệt độ cao. Vì vậy, hoạt động khoan đòi hỏi loại giàn chuyên dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn nghiêm ngặt.

Trước đó, PV Drilling đã đầu tư giàn PV DRILLING V, đưa vào phục vụ chiến dịch khoan tại Hải Thạch – Mộc Tinh từ năm 2012. Trong giai đoạn này, giàn đã thực hiện thành công 16 giếng khoan, đạt hiệu suất vận hành trên 96%.

Theo thông tin do Vietsovpetro công bố, chiến dịch khoan trước đây ghi nhận hơn 1,8 triệu giờ làm việc và doanh thu 422 triệu USD.

Đối với chiến dịch mới, BIENDONG POC lựa chọn ký hợp đồng từ sớm do nguồn cung giàn TAD trên thị trường khá hạn chế, trong khi nhu cầu tại Đông Nam Á dự kiến tăng trong giai đoạn 2027–2028.

Cùng ngày, BIENDONG POC còn ký hai hợp đồng với PVD Tech, công ty thành viên của PV Drilling, về cung cấp đầu giếng, cây thông khai thác, ống chống kích thước lớn và các dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Theo công bố thông tin ngày 5/11, HĐQT PV Drilling đã thông qua hợp đồng cung cấp và vận hành giàn khoan ngoài khơi với BIENDONG POC. Giá trị hợp đồng chưa được công bố.