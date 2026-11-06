Luật sư xin cho bố mẹ Mr Pips hưởng án treo, nhận lại loạt tài sản 34 lượng vàng SJC, 40,8 tỷ đồng và ô tô Lexus

Luật sư bào chữa cho bố mẹ Mr Pips đề nghị trả lại 34 lượng vàng SJC, xe Lexus, 40,8 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác, đồng thời xin cho hai bị cáo được hưởng án treo vì cho rằng họ không biết nguồn gốc phạm tội của tiền và tài sản do con trai đưa.

Chiều 6/11, phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần tranh luận. Luật sư của các bị cáo đã trình bày những luận cứ bào chữa cho thân chủ.

Trong phần bào chữa cho hai bị cáo Nguyễn Thắng và Nguyễn Liễu (bố mẹ Phó Đức Nam, tức Mr Pips), luật sư tập trung vào nguồn gốc các tài sản đang bị thu giữ, phong tỏa và đề nghị HĐXX xem xét trả lại những tài sản được cho là thuộc sở hữu riêng của hai người.

Đối với vàng SJC, luật sư cho biết vợ chồng ông Thắng đã tự tích lũy tiền để mua 34 lượng vàng, mỗi lượng tương ứng một miếng. Sau khi Nam bị bắt, hai người mang số vàng này cùng một số tiền, vàng khác đến gửi người thân.

Bị cáo Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: Như Hoàn)

Theo lời bào chữa, ngoài 340 lượng vàng mua từ số tiền rút khỏi tài khoản sau khi Nam bị bắt, số tài sản gửi người thân còn có 34 lượng vàng được tích lũy từ trước. Luật sư khẳng định số vàng này không liên quan đến hành vi phạm tội của Nam, do đó đề nghị được trả lại cho hai bị cáo.

Với chiếc Lexus RX450H đang bị thu giữ, người bào chữa cho biết ông Thắng mua xe vào tháng 4/2021 với giá 5 tỷ đồng. Trong đó, 3 tỷ đồng là tiền của hai vợ chồng, 2 tỷ đồng còn lại do Nam cho. Theo luật sư, cơ quan điều tra đã xác định khoản tiền 2 tỷ đồng này không phải tiền do phạm tội mà có.

Ngoài các tài sản trên, luật sư đề nghị HĐXX hủy lệnh tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản; trả lại 40,8 tỷ đồng tiền mua hai căn hộ tại Hà Nội và số tiền trong các tài khoản ngân hàng cá nhân của vợ chồng ông Thắng.

Để làm rõ quan điểm bào chữa, luật sư cho rằng hai bị cáo không biết cụ thể công việc của Nam, cũng không biết tiền con trai sử dụng để mua bất động sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Theo trình bày của người bào chữa, Nam rời gia đình từ năm 15 tuổi, tự lập và sinh sống xa bố mẹ. Do hai bên ít trò chuyện về công việc, ông Thắng và bà Liễu chỉ biết con trai làm cho một công ty nước ngoài, không nắm được thu nhập hay hoạt động cụ thể.

Đến năm 2022, khi thấy Nam xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, vợ chồng ông Thắng mới hỏi về công việc. Nam nói đang cùng bạn bè xây dựng sàn chứng khoán phái sinh, có đội ngũ luật sư tư vấn pháp lý và văn phòng tại TP.HCM.

Luật sư cho rằng cả hai bị cáo đều làm trong ngành y tế, không có hiểu biết về đầu tư chứng khoán quốc tế nên tin tưởng lời con trai. Việc đứng tên tài sản giúp Nam, theo người bào chữa, xuất phát từ suy nghĩ đơn giản rằng con trai chưa lập gia đình nên bố mẹ đứng tên giúp là chuyện bình thường.

Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, hai bị cáo đã khai báo và nộp lại toàn bộ tài sản liên quan. Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị HĐXX xem xét cho ông Thắng và bà Liễu được hưởng án treo để có điều kiện tiếp tục đi làm, sửa chữa sai lầm.