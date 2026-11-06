Miền Trung sắp mưa lớn nhất từ đầu mùa

Mưa bắt đầu từ khoảng đêm 8/11, kéo dài đến khoảng ngày 11/11 với cường độ rất lớn, có nơi vượt 700mm, kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống nước từ đêm 8/11, kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, miền Trung sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài. Đây cũng là hình thái gây mưa điển hình của khu vực.

Dự báo, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) sẽ xuất hiện mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-450mm, có nơi trên 700mm. Đây cũng là khu vực hứng chịu mưa lớn nhất trong đợt này.

Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa đặc biệt lớn từ 9-11/11.

Cũng từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, Nam Quảng Trị, phía Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cũng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi mưa rất to trên 400mm.

Theo các chuyên gia, đây có thể là đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa ở các tỉnh miền Trung. Trước đó, trong tháng 10, khu vực này xuất hiện 3 đợt mưa diện rộng. Tổng lượng mưa trên toàn khu vực phổ biến trong tháng 10 từ 100-250mm, riêng Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi phổ biến 350-550mm, có nơi cao hơn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các khu vực vùng tâm mưa như Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Trung đang trong cao điểm của mùa mưa, gây ra bởi hoạt động của không khí lạnh, kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió. Trong hai tháng 11-12/2026, khu vực này có thể xuất hiện các đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm theo các nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.