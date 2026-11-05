Tin gió mùa đông bắc mới nhất: 26 tỉnh, thành khẩn trương ứng phó với đợt mưa to đến rất to

Do tác động của không khí lạnh, từ ngày 9/11 đến ngày 12/11, nhiều khu vực sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc sắp đón đợt rét đầu tiên

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm nay 5/11 đến ngày 6/11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu lệch Đông gây mưa rào và dông vài nơi.

Đến ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh hơn có khả năng tràn xuống nước ta, gây mưa diện rộng.

Nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình miền Trung, từ ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

26 tỉnh, thành chủ động ứng phó không khí lạnh, mưa lớn

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, tối 4/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công văn số 60 yêu cầu các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Cụ thể, theo dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 8/11 đến ngày 9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ; đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Do tác động của không khí lạnh, từ ngày 9/11 đến ngày 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố:

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng): Theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với không khí lạnh, rét (khu vực Bắc Bộ): Rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với rét, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh thiệt hại do dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kính và chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Theo thông tin trên tờ Sức khỏe và Đời sống, danh sách 26 tỉnh thành phải chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng.