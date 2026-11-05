Tất cả người dân lắp camera chú ý mức phạt từ 15 đến 25 triệu đồng đã được áp dụng

Nghị định 330 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, được Chính phủ ban hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Chia sẻ công khai hình ảnh cá nhân thu được từ hệ thống camera có thể bị phạt tới 25 triệu đồng

Điều 71 Nghị định số 330 ngày 19/8/2026 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có một số quy định như sau:

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng và xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối đối với một trong các hành vi:

Sử dụng dữ liệu cá nhân, hình ảnh, giọng nói thu được từ hệ thống camera giám sát công cộng vào các mục đích thương mại, phân tích hành vi, hoặc nhận diện khuôn mặt tự động để lập hồ sơ cá nhân mà không có sự đồng ý hợp pháp của chủ thể dữ liệu cá nhân;

Trích xuất, chia sẻ, công khai trái phép dữ liệu ghi âm, ghi hình, trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Ảnh được tạo bởi AI.

Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy, xóa tới mức không thể khôi phục dữ liệu âm thanh, hình ảnh thu thập trái quy định đối với hành vi vi phạm; buộc thiết lập và công khai thông tin liên hệ của Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân để chủ thể dữ liệu cá nhân có thể yêu cầu truy xuất hình ảnh; cung cấp minh chứng thực hiện cho cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm không cung cấp thông tin liên hệ của Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân khi chủ thể dữ liệu cá nhân có yêu cầu truy xuất hình ảnh của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân do tổ chức thực hiện.

Trường hợp cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được áp dụng với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức, tức từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Công khai đúng mục đích nhưng quá phạm vi cũng có thể bị phạt

Liên quan đến hành vi công khai dữ liệu cá nhân, Điều 50 của Nghị định không chỉ xử lý việc công khai dữ liệu khi chưa được đồng ý, theo đó:

Ảnh được tạo bởi AI.

Việc không kiểm soát, giám sát hoạt động công khai hoặc không có biện pháp ngăn chặn truy cập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xóa, hủy trái phép dữ liệu đã công khai cũng thuộc nhóm bị xử phạt.

Như vậy, Nghị định không chỉ đặt vấn đề "có được công khai hay không", mà còn kiểm soát công khai để làm gì và đến mức nào. Một mục đích công khai không đồng nghĩa mọi dữ liệu liên quan đến một người đều có thể được đưa ra công chúng.

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Đây là điểm có ý nghĩa trực tiếp với người dùng mạng xã hội: khi phản ánh một vụ việc, dữ liệu được đưa ra công khai vẫn phải nằm trong giới hạn mà pháp luật cho phép.

Không phải mọi bài viết phản ánh, tố cáo hay cảnh báo trên mạng xã hội đều đương nhiên bị xử phạt. Việc phản ánh hành vi vi phạm pháp luật cần được thực hiện trên cơ sở thông tin có căn cứ, đúng sự thật, tôn trọng quyền riêng tư và thông qua phương thức phù hợp. Người dân có thể gửi tài liệu, chứng cứ đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết, thay vì tự ý phát tán dữ liệu cá nhân nhằm gây áp lực hoặc tạo làn sóng công kích trên không gian mạng.

Trên thực tế, không ít người cho rằng việc công khai thông tin của người khác trên mạng xã hội là quyền tự do ngôn luận, nhất là khi bản thân cho rằng mình đang phản ánh một hành vi sai trái. Tuy nhiên, cần nhận thức rõ rằng quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền tùy tiện sử dụng, phát tán dữ liệu cá nhân của người khác. Việc một người có hành vi đáng phê phán cũng không mặc nhiên cho phép người khác công khai toàn bộ thông tin riêng tư của họ. Tố cáo, phản ánh, tranh chấp hoặc "Bóc phốt", tùy theo nội dung, mục đích và cách thức thực hiện, hành vi này có thể liên quan đến vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền đối với hình ảnh, đời sống riêng tư, danh dự, nhân phẩm, cũng như các quy định về cung cấp và chia sẻ thông tin trên mạng. Vì vậy, mỗi người cần phân biệt giữa việc phản ánh sự việc một cách có trách nhiệm với việc lợi dụng mạng xã hội để công kích, bêu riếu hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Cà Mau/Công an Lâm Đồng