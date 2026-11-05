Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng sáng tác ca khúc "Bình yên thôi" tặng ông Trịnh Văn Quyết

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, cho biết vừa sáng tác ca khúc.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm "25 năm tận tâm dựng xây" của Tập đoàn FLC mới đây, ông Hồ Minh Hoàng nhắc đến mối quan hệ thân thiết với ông Trịnh Văn Quyết bằng một câu chuyện giản dị.

"Không có quá nhiều điều để nói, bởi tôi và anh Trịnh Văn Quyết chơi với nhau rất thân, theo đúng nghĩa 'cởi áo cho nhau'. Có lần chúng tôi gặp nhau ở TP.HCM, tôi mặc chiếc áo hơi xấu một chút, anh Quyết liền bảo: 'Anh cởi áo ra đi, em tặng anh cái áo khác'. Ngay tại khách sạn 5 sao hôm đó, anh đã tặng tôi một chiếc áo để mặc", ông Hoàng kể lại.

Theo Chủ tịch Đèo Cả, sự gắn bó giữa hai người không chỉ thể hiện qua những câu chuyện đời thường mà còn ở tinh thần sẵn sàng chia sẻ với nhau trong công việc và những dự định phát triển doanh nghiệp.

"Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, không chỉ là chuyện áo quần mà còn là công việc, những dự định và mong muốn trong cuộc sống. Chúng tôi mong muốn có thể kết nối ở một số lĩnh vực và một trong những người tôi đặt niềm tin chính là anh Trịnh Văn Quyết", ông Hoàng chia sẻ.

Ông Hồ Minh Hoàng cũng cho rằng chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, song tâm huyết của ông Trịnh Văn Quyết cùng sự ủng hộ của lãnh đạo, đội ngũ nhân viên và những đối tác đồng hành sẽ tạo thêm động lực để các bên tiếp tục tiến về phía trước.

Chủ tịch Đèo Cả cho biết ông vừa sáng tác ca khúc "Bình yên thôi" vào ngày hôm trước và muốn dành tặng bài hát này tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập FLC. Ảnh: Vabso

Khép lại phần chia sẻ, Chủ tịch Đèo Cả cho biết ông vừa sáng tác ca khúc "Bình yên thôi" vào ngày hôm trước và muốn dành tặng bài hát này tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập FLC. Đây là món quà mang dấu ấn cá nhân, gửi gắm tình cảm và những cảm xúc của ông dành cho người bạn doanh nhân.

"Một khoảng lặng lẽ để soi lại chính mình

Giữa Hà Nội, tháng Mười còn oi ả

Những con đường đã qua, tên chẳng nhớ

Có ánh nhìn còn vương mãi trong ta.

Ta tìm thu giữa tháng ngày vội vã

Thu khác rồi, hay ta khác ngày xưa?

Một lời cảm ơn còn chưa kịp nói

Một người thương còn hẹn mãi chưa về.

Bình yên thôi... đừng trách mình nhiều nữa

Đã hết lòng, ai chẳng có lúc sai

Còn một phần trăm vụng về, sai sót

Biết sửa mình... rồi nhẹ bước ngày mai..

Bình yên thôi... rồi mùa thu sẽ tới

Thương chính mình, thương cả những người xa

Cứ bước tiếp bằng tấm lòng tử tế

Giữ chút ấm sau giông gió đi qua.

Dù ngày mai thu chưa về trên phố

Vẫn có người thương đợi bước ta về

Một chén trà, bao muộn phiền khép lại...

Ta vẫn về chốn ấy bình yên."