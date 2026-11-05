Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý thông tin về quy định bị bãi bỏ từ 15/12

Người dân cần hiểu đúng về việc bãi bỏ Thông tư 04/2021 về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ 15/12.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 158/2026/TT-BTC, trong đó quy định bãi bỏ toàn bộ Thông tư 04/2021/TT-BTC từ ngày 15/12/2026. Thông tin này khiến không ít chủ sở hữu ô tô và xe máy lầm tưởng rằng nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc đối với phương tiện giao thông đã được gỡ bỏ nhưng thực chất không phải vậy.

Nội dung cốt lõi của Thông tư 04/2021

Trước khi hết hiệu lực, Thông tư 04/2021/TT-BTC là văn bản pháp lý quan trọng quy định chi tiết thi hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới. Văn bản này ấn định rõ ràng biểu phí bảo hiểm đối với từng loại phương tiện cụ thể:

Mô tô, xe máy: Mức phí dao động từ 55.000 đến 60.000 đồng đối với mô tô hai bánh, 55.000 đồng cho xe máy điện và 290.000 đồng áp dụng cho các loại xe gắn máy khác.

Ô tô: Mức phí quy định là 437.000 đồng đối với ô tô dưới 6 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải và 794.000 đồng đối với ô tô chở người từ 6 đến 11 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định hạn mức trách nhiệm bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Cụ thể, mức trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tính mạng do xe cơ giới gây ra lên đến 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn; trong khi mức bồi thường thiệt hại về tài sản là 50 triệu đồng/vụ đối với xe máy và 100 triệu đồng/vụ đối với ô tô cùng các phương tiện tương tự.

Hiểu đúng về việc bãi bỏ thông tư từ ngày 15/12/2026

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Việc Thông tư 158/2026/TT-BTC chính thức bãi bỏ Thông tư 04/2021/TT-BTC đồng nghĩa với việc các biểu phí và mức trách nhiệm riêng lẻ được quy định tại văn bản cũ sẽ chấm dứt hiệu lực. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước không hề chấm dứt chính sách bảo hiểm bắt buộc TNDS, bởi Thông tư 158 không hề xóa bỏ nghĩa vụ mua bảo hiểm của chủ phương tiện cũng như không ban hành một mức phí thay thế độc lập nào khác.

Trên thực tế, nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc đối với phương tiện giao thông vẫn đang được điều chỉnh và duy trì vững chắc bởi các văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang song song tồn tại:

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022: Tại điểm a khoản 2 Điều 8 đã khẳng định bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là một loại hình bảo hiểm bắt buộc theo luật định, hoạt động độc lập không phụ thuộc vào việc Thông tư 04 bị bãi bỏ.

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP: Khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định này quy định rõ ràng đối tượng và trách nhiệm tham gia bảo hiểm. Theo đó, mọi chủ xe khi tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiemj dâ sự tại các doanh nghiệp được cấp phép triển khai nghiệp vụ.

Chủ phương tiện cần lưu ý điều gì?

Từ ngày 15/12/2026, khi Thông tư 04/2021/TT-BTC chính thức hết hiệu lực, toàn bộ các vấn đề liên quan đến điều kiện, mức phí, giới hạn trách nhiệm và phạm vi bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới sẽ căn cứ trực tiếp theo các quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP và Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Do đó, các chủ xe tuyệt đối không được chủ quan hay bỏ qua loại giấy tờ này. Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện vẫn có trách nhiệm phải mua bảo hiểm bắt buộc TNDS từ các doanh nghiệp bảo hiểm uy tín, được nhà nước cấp phép hợp pháp nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi chính đáng khi có rủi ro xảy ra.