CEO 42 tuổi Danny Le và dàn giám đốc “soái ca” tại Masan: Đến từ Morgan Stanley, J.P. Morgan, KKR, TPG và TikTok

Bên cạnh Tổng giám đốc Danny Le, bộ máy lãnh đạo Masan quy tụ nhiều nhân sự từng làm việc tại các tập đoàn tài chính, công nghệ lớn trên thế giới như Morgan Stanley, J.P. Morgan, KKR, TPG, TikTok và Alibaba. Trong đó, hai gương mặt vừa được bổ nhiệm sẽ trực tiếp báo cáo cho vị CEO 42 tuổi.

Ngày 4/11, CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) công bố bổ nhiệm ông David Tan Wei Ming giữ chức Giám đốc Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn, đồng thời bổ nhiệm ông Rob Chang làm Giám đốc Nhân sự Tập đoàn. Cả hai quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026.

Hai nhân sự mới có nhiều năm kinh nghiệm tại các tổ chức quốc tế. Ông David Tan từng làm việc tại KKR và TPG Capital, trong khi ông Rob Chang có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, từng đảm nhiệm các vị trí tại ByteDance/TikTok và Alibaba.

CEO 42 tuổi từng làm việc tại Morgan Stanley

Đứng đầu bộ máy điều hành Masan hiện nay là ông Danny Le, sinh năm 1984, quốc tịch Mỹ. Ông tốt nghiệp Đại học Bowdoin (Mỹ) và từng có khoảng 4 năm làm việc tại Morgan Stanley, một trong những ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới.

Giai đoạn 2006–2010, ông làm chuyên viên phân tích tại bộ phận ngân hàng đầu tư của Morgan Stanley, tham gia các giao dịch mua bán, sáp nhập (M&A), huy động vốn và tư vấn tài chính cho khách hàng quốc tế.

Năm 2010, Danny Le gia nhập Masan, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chiến lược và Phát triển trong một thập kỷ. Đến tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc tập đoàn khi mới 36 tuổi.

Trong thời gian làm việc tại Masan, ông tham gia xây dựng chiến lược phát triển và tổ chức nhiều thương vụ M&A, góp phần mở rộng hệ sinh thái kinh doanh của tập đoàn.

Ngoài chức vụ Tổng giám đốc Masan Group, Danny Le còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT tại một số công ty thành viên như Masan High-Tech Materials và Masan MEATLife.

Dàn lãnh đạo từng làm việc tại KKR, TPG, TikTok và J.P. Morgan

Trong số những lãnh đạo làm việc cùng Danny Le, ông David Tan Wei Ming là gương mặt có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư quốc tế.

Ông David Tan Wei Ming - vừa được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Masan

Sinh năm 1980, mang quốc tịch Singapore, ông từng làm việc tại UBS Investment Bank giai đoạn 2006–2008, sau đó chuyển sang KKR từ năm 2008 đến 2019, trước khi gia nhập TPG Capital.

Đây đều là những tổ chức đầu tư từng rót vốn vào hệ sinh thái Masan. Năm 2011, KKR đầu tư 159 triệu USD để sở hữu 10% cổ phần Masan Consumer. Trong khi đó, TPG từng tham gia đầu tư vào Masan từ năm 2009 và góp mặt trong thương vụ rót 350 triệu USD vào The CrownX năm 2021 cùng các nhà đầu tư khác.

David Tan bắt đầu tham gia HĐQT Masan từ tháng 4/2019. Với quyết định bổ nhiệm mới, ông rời vị trí thành viên độc lập HĐQT để trực tiếp phụ trách chiến lược và đầu tư.

Nhiệm vụ của ông gồm đơn giản hóa cấu trúc tập đoàn, phân bổ vốn hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng tại các thị trường quốc tế.

Gương mặt thứ hai vừa được bổ nhiệm là ông Rob Chang, người có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị nhân sự tại các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Rob Chang - Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Masan

Trước khi gia nhập Masan, ông từng làm việc tại ByteDance/TikTok, tham gia quá trình mở rộng tổ chức quốc tế lên quy mô hơn 20.000 nhân viên. Ông cũng từng phụ trách nhân sự của AliExpress thuộc Alibaba Group tại hơn 30 thị trường.

Gần đây nhất, Rob Chang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhân sự và AI tại V-Tech, một công ty công nghệ tài chính có trụ sở ở Singapore.

Tại Masan, ông được giao triển khai mô hình Masan HR Digital Twin, hay Bản sao số Nhân sự Masan. Hệ thống này được thiết kế nhằm theo dõi quy trình làm việc, kết quả công việc và hiệu suất nhân sự dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Theo báo cáo thường niên 2025, Masan có hơn 40.000 lao động, bao gồm nhân viên toàn thời gian và lao động tạm thời, bán thời gian. Đây là lực lượng nhân sự mà mô hình quản trị mới hướng tới phục vụ.

Ông Michael Hung Nguyen

Ông tốt nghiệp Đại học Harvard (Mỹ) và gia nhập Masan từ năm 2009, sớm hơn Danny Le một năm. Trước đó, ông Michael Hung Nguyen từng tham gia xây dựng bộ phận ngân hàng đầu tư của J.P. Morgan tại Việt Nam, làm việc trong lĩnh vực M&A, thị trường vốn và các giao dịch đầu tư tư nhân với khách hàng trong ngành tài chính, bất động sản và hàng tiêu dùng.

Tại Masan, ông phụ trách phát triển các sáng kiến chiến lược, hoạt động thị trường vốn, quan hệ nhà đầu tư và các dự án trọng điểm, bao gồm những sáng kiến liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới.



