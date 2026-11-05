Giám đốc nổi tiếng với câu nói viral “HDPE là ngon luôn” bị bắt tạm giam

Từng gây sốt mạng xã hội với câu nói “HDPE là ngon luôn”, vị giám đốc kinh doanh hạt nhựa này mới đây đã vướng vòng lao lý sau khi cơ quan công an phát hiện những bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 1976, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài.

Ông Hiến bị điều tra về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng được ban hành ngày 4/11/2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, Công ty Hiến Tài hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene – nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, công ty bị xác định đã không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu và trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Hiến từng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ câu nói “HDPE là ngon luôn” trong một video TikTok. Câu nói này sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, trở thành một trào lưu trên các nền tảng mạng xã hội.

Ảnh: CA Hưng Yên

Sau khi nổi tiếng, ông Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản TikTok, Facebook có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, livestream quảng bá hoạt động kinh doanh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, khởi nghiệp và làm giàu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.