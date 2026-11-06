Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông kéo dài

Hôm nay (6/11), miền Bắc có lúc có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối và đêm nay, mưa gia tăng với cường độ lớn hơn, nền nhiệt giảm nhẹ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, sáng sớm 6/11, miền Bắc đã xuất hiện mưa dông cục bộ ở một số khu vực, riêng thủ đô Hà Nội có mưa dông bao trùm trên diện rộng.

Dự báo trong ngày và đêm nay, miền Bắc có lúc có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối và đêm nay, mưa gia tăng về cường độ với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do cường độ không khí lạnh yếu, nền nhiệt miền Bắc hôm nay vẫn duy trì ở ngưỡng khá cao với nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo hai ngày 7-8/11, miền Bắc ít mưa, nắng nhẹ. Từ đêm 8/11, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, miền Bắc tiếp tục đón mưa dông trên diện rộng, đồng thời nền nhiệt giảm rất sâu từ ngày 9/11 (ở khu vực vùng núi và trung du), từ đêm 9/11 ở đồng bằng.

Dự báo mưa gia tăng trong khoảng thời gian chiều và tối nay ở khu vực miền Bắc.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, nắng nhẹ. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo trong hai ngày 7-8/11, Thanh Hoá đến Huế có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, khu vực này có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ khoảng đêm 9/11 đến ngày 12/11, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế tiếp tục đón mưa lớn trên diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 9-12/11, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng, kèm theo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong chiều tối và đêm các ngày 7-8/11, khu vực Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.