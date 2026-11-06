Việt Nam có một tỷ phú sang quốc gia sở hữu mỏ vàng hàng đầu thế giới, phải đi qua 2 nước mới tới biển, để làm khu đô thị 1.000ha tại vị trí đắc địa ở thủ đô

Vingroup đang nghiên cứu cơ hội phát triển khu đô thị khoảng 1.000ha tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan, quốc gia Trung Á nổi tiếng với những mỏ vàng khổng lồ.

Ngày 25/12/2025, Tập đoàn Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Uzbekistan, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư đa ngành tại quốc gia Trung Á này.

Điểm đáng chú ý nhất trong thỏa thuận là việc phía Uzbekistan bày tỏ sẵn sàng dành khoảng 1.000ha đất tại vị trí đắc địa ở thủ đô Tashkent để Vingroup nghiên cứu, đề xuất và phát triển một khu phức hợp đô thị quy mô lớn mang tên “Vietnam Town”. Dự án được định hướng gồm các khu dân cư, thương mại, tiện ích, công trình công cộng và hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ.

Bên cạnh phát triển đô thị, hai bên còn nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực giao thông bền vững và du lịch – nghỉ dưỡng. Cụ thể, Vingroup đề xuất triển khai dịch vụ taxi, vận tải hành khách đô thị bằng xe điện VinFast, kết hợp xây dựng hệ thống trạm sạc và các dịch vụ hỗ trợ đi kèm, góp phần thúc đẩy giao thông xanh tại các thành phố lớn của Uzbekistan.

Trong lĩnh vực du lịch, hai bên sẽ đánh giá khả năng phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp, bao gồm khách sạn, khu vui chơi giải trí, sân golf và hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ.

Theo MOU, Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan cam kết hỗ trợ Vingroup trong việc tiếp cận quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, tìm hiểu cơ chế ưu đãi đầu tư và phối hợp với các cơ quan địa phương trong quá trình chuẩn bị dự án. Về phía doanh nghiệp Việt Nam, Vingroup sẽ tiến hành nghiên cứu tính khả thi, đề xuất phương án phát triển và huy động các công ty thành viên trong hệ sinh thái tham gia những lĩnh vực phù hợp.

Theo tìm hiểu, Tashkent là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa lớn nhất Uzbekistan, đồng thời giữ vai trò đầu mối quan trọng trong các hoạt động thương mại, tài chính, dịch vụ và giao thông của quốc gia này. Với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu phát triển hạ tầng ngày càng tăng, thủ đô Tashkent được đánh giá là thị trường có nhiều dư địa đối với các lĩnh vực bất động sản, xây dựng và dịch vụ đô thị.

Ông Kasimov Ilzat Ablaxatovich, Thứ trưởng bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan (bên trái) và ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (bên phải) tại buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Uzbekistan có diện tích khoảng 448.900km², nằm ở trung tâm khu vực Trung Á, tiếp giáp 5 quốc gia gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan và Turkmenistan.

Một đặc điểm địa lý đặc biệt của quốc gia này là không chỉ không có đường bờ biển mà còn thuộc nhóm hai quốc gia duy nhất trên thế giới không giáp biển kép. Điều này đồng nghĩa với việc để tiếp cận đại dương, hàng hóa từ Uzbekistan phải đi qua lãnh thổ ít nhất hai quốc gia khác.

Dù có vị trí địa lý khá đặc biệt, Uzbekistan lại sở hữu quy mô dân số đáng kể. Theo các số liệu cập nhật, dân số nước này đã tiến gần 39 triệu người trong năm 2026, đưa Uzbekistan trở thành quốc gia đông dân nhất khu vực Trung Á.

Không chỉ có lợi thế về dân số, nền kinh tế Uzbekistan cũng đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Theo Ngân hàng Thế giới, GDP nước này tăng 7,7% trong năm 2025, đạt khoảng 147 tỷ USD. Động lực tăng trưởng đến từ sự mở rộng của tiêu dùng nội địa, lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp và hoạt động đầu tư.

Những năm gần đây, Uzbekistan đẩy mạnh cải cách kinh tế, mở cửa thị trường và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Quá trình này tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp quốc tế tham gia vào những lĩnh vực như phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, năng lượng và dịch vụ.

Một lợi thế khác của quốc gia Trung Á này là nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, trong đó nổi bật là vàng, uranium, khí đốt tự nhiên và đồng. Đặc biệt, vàng giữ vai trò quan trọng trong ngành khai khoáng, hoạt động xuất khẩu và nguồn thu ngoại tệ của Uzbekistan.

Một trong những biểu tượng của ngành khai khoáng nước này là mỏ vàng Muruntau, nằm giữa vùng sa mạc Kyzylkum, cách thủ đô Tashkent hơn 400km về phía Tây.

Được phát hiện từ năm 1958, Muruntau là một trong những mỏ vàng lộ thiên lớn nhất thế giới, thường xuyên nằm trong nhóm những mỏ có quy mô khai thác hàng đầu toàn cầu. Mỏ do Navoi Mining and Metallurgical Company (NMMC) vận hành – doanh nghiệp khai khoáng lớn của Uzbekistan, có vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp vàng của quốc gia này.

Bên cạnh vàng, Uzbekistan còn sở hữu nguồn tài nguyên uranium đáng kể, giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng uranium toàn cầu. Nước này cũng có các mỏ khí đốt tự nhiên, đồng và nhiều loại khoáng sản công nghiệp khác.

Nguồn tài nguyên dồi dào không chỉ tạo lợi thế cho hoạt động khai khoáng và xuất khẩu mà còn là nền tảng thúc đẩy phát triển công nghiệp, hạ tầng và các ngành kinh tế liên quan. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu chiến lược và đối tác thương mại mới, Uzbekistan ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế.