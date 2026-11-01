Chưa đầy 3 tuần nữa, toàn bộ 102 triệu người dân Việt Nam đón tin vui

Đây là quy định mới nhằm tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc và mở ra cơ hội gia tăng thời gian nghỉ ngơi cho người lao động.

Ngày 24/4/2026, với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"; quy định nguồn lực phát triển văn hóa; cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hoá...

Cụ thể, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam gồm 13 Điều, quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết nêu rõ, ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Như vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương một ngày vào thứ Ba ngày 24/11/2026.

Đối với người lao động có ngày nghỉ hằng tuần rơi vào thứ Bảy và Chủ Nhật, đồng thời được người sử dụng lao động hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần phù hợp theo quy định pháp luật lao động thì người lao động có thể được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy ngày 21/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026.

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 4 Bộ luật Lao động 2019 có quy định khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

Theo đó, người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động sử dụng phép năm hoặc nghỉ không hưởng lương để được nghỉ 4 ngày liên tiếp trong dịp lễ này.

Đi làm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được hưởng lương bao nhiêu?

Theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, người lao động đi làm thêm giờ thì được hưởng mức lương như sau:

- Nếu người lao động đi làm thêm giờ vào ban ngày thì được hưởng mức lương bao gồm:

+ 300% mức lương làm việc vào ngày lễ.

+ 100% mức lương làm việc vào ngày thường.

- Nếu người lao động đi làm thêm giờ vào ban đêm thì được hưởng mức lương bao gồm:

+ 100% mức lương làm việc vào ngày thường;

+ 300% mức lương làm việc vào ngày lễ;

+ 30% mức lương làm việc vào ban đêm;

+ 60% mức tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Như vậy, tùy thuộc vào thời gian làm việc của người lao động vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 mà người lao động được hưởng mức lương khác nhau, cụ thể:

- Nếu người lao động đi làm thêm giờ vào ban ngày thì được hưởng ít nhất bằng 400% mức tiền lương.

- Nếu người lao động đi làm thêm vào ban đêm thì được hưởng ít nhất bằng 490% mức tiền lương.

Từng bước xây dựng "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia

Văn bản số 9636/VPCP-KGVX ngày 22/9/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về công tác triển khai Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" nêu rõ: Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" giai đoạn 2026 - 2030 (tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026).

Nhằm đưa "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu:

Việc tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026 phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, có sức lan tỏa; phải tạo được dấu ấn mới về cách tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, kiên quyết chấm dứt tình trạng hành chính hóa; chuyển hình thức tổ chức dưới dạng lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường sang các không gian công cộng (quảng trường, phố đi bộ, di tích văn hóa - lịch sử, bảo tàng, công viên, nhà văn hóa thôn/bản...) với các chuỗi hoạt động trải nghiệm thực chất ngoài cộng đồng; lấy người dân, cộng đồng, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ vừa là trung tâm, vừa là chủ thể tham gia, sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp mọi thành quả văn hóa.

Các hoạt động kỷ niệm phải thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và kinh tế số; lấy hiệu quả hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và mức độ lan tỏa xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện.

Kết hợp hài hòa nguồn lực từ ngân sách nhà nước với huy động tối đa các nguồn xã hội hóa hợp pháp theo quy định; trong đó, triệt để thực hành tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong các hoạt động tổ chức kỷ niệm.

Đồng thời, bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đúng quy định, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nếp sống văn minh tại các không gian công cộng.

Phấn đấu để mỗi hoạt động trở thành một sản phẩm văn hóa cụ thể và có khả năng lan tỏa, mỗi địa phương có một dấu ấn văn hóa, qua đó từng bước xây dựng "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Đưa di sản văn hóa, các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành các sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa, có giá trị của Việt Nam để quảng bá ra thị trường trong nước và quốc tế.