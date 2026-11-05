Công an Gia Lai điều tra vụ bé gái 1 tuổi 'bị ngã' tại nhà trẻ và tử vong

Người nhà cháu bé cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đã tới hỏi các giáo viên tại cơ sở giữ trẻ này. Giáo viên nói do cháu bé ngã từ võng xuống nền nhà. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân không đồng tình với nguyên nhân mà các giáo viên đưa ra, bởi khoảng cách từ võng xuống mặt đất chỉ tầm 15cm.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu P.H.H. (1 tuổi, trú xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) bị thương tại một nhà trẻ tư nhân (nằm trên đường Lê Quý Đôn, xã Đak Đoa) và sau đó tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 27/10, chị Phan Thị Viên đưa con gái là cháu P.H.H. đến cơ sở giữ trẻ tư nhân trên. Đến khoảng 10h cùng ngày, cô giáo gọi điện cho gia đình tới đón, đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Cháu P.H.H. thời điểm được điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai chẩn đoán, xác định cháu H. bị hôn mê, xuất huyết não. Quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, không tan máu não, não bị chèn ép. Đến tối 4/11, cháu H. tử vong.

Người nhà nạn nhân thông tin, sau khi xảy ra vụ việc đã tới hỏi các giáo viên tại cơ sở giữ trẻ này. Giáo viên nói do cháu bé ngã từ võng xuống nền nhà. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân không đồng tình với nguyên nhân mà các giáo viên đưa ra, bởi khoảng cách từ võng xuống mặt đất chỉ tầm 15cm.