Nữ tài xế mang thai vi phạm nồng độ cồn, nói 'buồn nên uống bia'

Bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi lái xe máy điện, người phụ nữ ở Bắc Ninh phân trần đang mang thai nhưng vì buồn chuyện cá nhân nên uống bia.

Video: Người phụ nữ mang thai vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một phụ nữ mang thai điều khiển xe máy điện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng đo nồng độ cồn đối với chị N.A. (Ảnh cắt từ video)

Trước đó, khoảng 22h39 ngày 4/11, tại Km22+100 trên đường tỉnh 293, thuộc phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh, Tổ công tác số 7, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một phụ nữ lái xe máy điện không gắn biển số nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Người điều khiển xe được xác định là chị N.A. (trú tại phường Lục Nam). Kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở của chị N.A. ở mức 0,046 mg/lít khí thở.

Làm việc với lực lượng chức năng, chị N.A. cho biết bản thân đang mang thai nhưng do có chuyện buồn nên đã uống bia rồi điều khiển xe tham gia giao thông.

Thông tin này khiến các cán bộ CSGT bất ngờ. Bởi việc sử dụng đồ uống có cồn trong thai kỳ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ và sự phát triển của thai nhi, bên cạnh nguy cơ mất an toàn khi điều khiển phương tiện.

Theo khuyến cáo y tế, phụ nữ mang thai cần tránh hoàn toàn đồ uống có cồn. Hiện chưa có mức tiêu thụ rượu, bia nào được xác định là an toàn đối với thai nhi trong suốt thai kỳ.