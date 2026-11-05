Thông tin quan trọng từ Sở GD&ĐT Hà Nội sau vụ cháy trường Kim Liên

Chiều 5/11, sau vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội chỉ đạo trường đang xây dựng chỉ tổ chức dạy học khi đảm bảo điều kiện an toàn.

12h ngày 5/11 xảy ra vụ cháy ở dãy nhà tạm của Trường THCS Kim Liên khiến 1 người tử vong.

Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội ra văn bản gửi UBND các xã, phường và trường học trực thuộc. Sở này chỉ đạo, đối với các đơn vị đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm cần tăng cường rà soát, kiểm tra.

Hiện trường vụ cháy Trường THCS Kim Liên, Hà Nội (ảnh: Thanh Hà).

Nhà trường chỉ tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an ninh, an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy.

Tuyệt đối không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Đối với công trình đang thi công trong khuôn viên trường, phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả trường học chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở; không chủ quan, lơ là trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện.

Tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo trường học rà soát điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, chú trọng hệ thống điện, khu vực bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho, thư viện, phòng học, phòng chức năng và các khu vực có nguy cơ cháy, nổ.

Kiểm tra việc bố trí, sắp xếp trang thiết bị, vật tư, chất dễ cháy; bảo đảm hành lang, cầu thang, lối đi, cửa thoát nạn và các đường thoát nạn trong trường học không bị che chắn, cản trở.

Kiểm tra thực tế hệ thống, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn…

Trường học cũng được yêu cầu xây dựng, kiện toàn phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phương án xử lý tình huống, bảo đảm khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

Trong văn bản, Sở GD&ĐT Hà Nội giao ngườI đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, khắc phục hạn chế, không

để xảy ra mất an toàn do chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các đơn vị tổng hợp kết quả rà soát, khắc phục, báo cáo về Sở trước ngày 15/11 để báo cáo UBND Thành phố.