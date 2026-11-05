Tiêm chủng Long Châu ra mắt giải pháp số giúp khách hàng truy xuất hành trình nhiệt độ bảo quản, nguồn gốc từng lọ vắc xin

Vừa qua, tại Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc 2026, Long Châu đã đóng góp sáng kiến ứng dụng công nghệ đang được triển khai tại hệ thống tiêm chủng, giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc và hành trình bảo quản vắc xin.

Đây là bước đi tiên phong nhằm minh bạch thông tin, nâng cao an toàn tiêm chủng, giúp người dân an tâm hơn trong quá trình chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Y học dự phòng năm 2026 với chủ đề "Vì sức khỏe cộng đồng trong kỷ nguyên mới", nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Hội. Sự kiện là diễn đàn khoa học quan trọng thu hút hàng trăm chuyên gia, bác sĩ ở trong và ngoài nước, cùng cập nhật các nghiên cứu, giải pháp phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia, đơn vị đã cùng giới thiệu, thảo luận về các sáng kiến, giải pháp công nghệ mới đang góp phần nâng cao chất lượng y tế dự phòng ở nước ta. Các chuyên gia nhận định, việc nâng cao ứng dụng công nghệ và dữ liệu đang mở ra những hướng tiếp cận mới cho y học dự phòng nói chung và lĩnh vực tiêm chủng nói riêng.

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Y học dự phòng toàn quốc 2026. Ảnh: Ngô Lộc

Lần đầu đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Y học dự phòng toàn quốc, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã chia sẻ cách hệ thống ứng dụng công nghệ xuyên suốt hành trình vắc xin: từ hệ thống bảo quản đạt chuẩn, quy trình kiểm soát chặt chẽ, đến truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin bảo quản cho khách hàng. Tất cả hướng đến mục tiêu tăng cường kiểm soát chất lượng và nâng cao an toàn tiêm chủng.

Đáng chú ý, thời gian qua, Long Châu tiên phong triển khai "Vaccine Traceability" - hệ thống truy xuất nguồn gốc và theo dõi hành trình vắc xin theo thời gian thực.

Tại Hội nghị, Long Châu giới thiệu ứng dụng công nghệ mới trong truy xuất nguồn gốc và hành trình bảo quản vắc xin. Ảnh: Ngô Lộc

Theo đó, mỗi hộp vắc xin được gắn một mã định danh (QR code) riêng. Trước khi sử dụng, khách hàng Long Châu có thể quét mã và xem được toàn bộ hành trình, nhiệt độ bảo quản của hộp vắc xin từ lúc nhập kho tổng cho đến khi tới trung tâm tiêm chủng. Bên cạnh đó, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm bao gồm: nguồn gốc và xuất xứ, số lô, thời điểm nhập kho, địa điểm lưu trữ, điều kiện bảo quản trong kho lạnh… Đội ngũ y tế Long Châu sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng trong quá trình kiểm tra thông tin vắc xin.

Đại diện Long Châu cho biết, tiên phong đưa công nghệ truy xuất nguồn gốc vào trải nghiệm thực tế, hệ thống mong muốn giúp khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra, theo dõi thông tin về vắc xin trước khi tiêm. Sự minh bạch góp phần giúp người dân thêm an tâm, nâng cao trải nghiệm và chủ động hơn trên hành trình bảo vệ sức khỏe.

Đồng thời, giải pháp này còn hỗ trợ hệ thống quản lý, giám sát và truy xuất dữ liệu chính xác và nhanh chóng hơn trong quá trình vận hành.

Kết hợp công nghệ hiện đại và năng lực chuyên môn, Long Châu hướng đến mang lại trải nghiệm tiêm chủng an toàn, thuận tiện cho mọi gia đình. Ảnh: Hoàng Khánh

Song song ứng dụng công nghệ mới, xuyên suốt quá trình hoạt động, Long Châu luôn chú trọng xây dựng dịch vụ an toàn, hiện đại và thuận tiện cho mọi gia đình. Quy trình an toàn đảm bảo tiêm chủng nghiêm ngặt, cam kết cung cấp 100% vắc xin chính hãng, chất lượng cao. Đồng thời, hệ thống bảo quản vắc xin được quản lý theo tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO với công nghệ tiên tiến từ châu Âu, giám sát thông minh 24/7 giúp duy trì chất lượng ổn định.

Đặc biệt, đội ngũ y tế được đào tạo thường xuyên về an toàn tiêm chủng, nâng cao kỹ thuật chuyên môn với sự đồng hành của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đến từ các bệnh viện lớn, hội y khoa và viện nghiên cứu. Nhờ đó, quy trình tiêm được đảm bảo thực hiện an toàn, nhẹ nhàng, ít đau.

ThS.BS. Lê Thanh Khôi - Phó giám đốc y khoa, trực thuộc Hội đồng y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ về mô hình dự phòng đột quỵ trong cộng đồng. Ảnh: Ngô Lộc

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Y học dự phòng toàn quốc 2026, bên cạnh chia sẻ về ứng dụng công nghệ trong minh bạch hành trình vắc xin, Long Châu còn góp sáng kiến về triển khai mô hình dự phòng đột quỵ trong cộng đồng. Đó là hành trình bền bỉ từ hợp lực công - tư trong chương trình "Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam"; chung tay nâng cao nhận thức người dân về nguy cơ đột quỵ thông qua hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ đa nền tảng; mở rộng các chương trình tầm soát đột quỵ miễn phí với quy mô toàn quốc; nâng cao năng lực cho đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế; hướng đến xây dựng các điểm hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu cho cộng đồng thông qua mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc và hơn 240 trung tâm tiêm chủng "gần dân, sát dân" phủ khắp 34 tỉnh thành…

Những nỗ lực này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đơn vị trong xây dựng mạng lưới y tế cơ sở vì dân, phụng sự thiết thực cho cộng đồng, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng ngành y tế dự phòng đẩy lùi gánh nặng bệnh lây nhiễm và đột quỵ trong cộng đồng, Long Châu thể hiện quyết tâm cao trong chung tay giải quyết các vấn đề sức khỏe thời đại. Mục tiêu lâu dài là xây dựng nền tảng sống khỏe bền vững, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.