Tai nạn khiến 4 người tử vong ở Hải Phòng: Danh tính các nạn nhân, 3 người mới 16 tuổi

Khoảng 1h15 ngày 25/10, hai xe máy va chạm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn thuộc tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi, Hải Phòng, khiến 4 người tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 4 người tử vong, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 1h15 ngày 25/10, tại Đại lộ Võ Văn Kiệt, thuộc tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng, xảy ra va chạm giữa 2 xe .

Thời điểm trên, xe máy mang BKS 15AA-763.04 do Đ.T.Đ (SN 2010, trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) điều khiển, chở theo Đ.M.H (SN 2010, trú tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng), di chuyển trên phần đường hướng từ Đại lộ Võ Văn Kiệt đi Quốc lộ 37, đã va chạm với xe mô tô mang BKS 34E1-412.16 do Đ.M.Q (SN 2005) điều khiển, chở theo Đ.A.T (SN 2010). Cả Đ.M.Q và Đ.A.T đều trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng.

Hậu quả, Đ.M.Q tử vong tại hiện trường. Ba người còn lại gồm Đ.T.Đ, Đ.M.H và Đ.A.T được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ảnh hiện trường. (Nguồn: Tiền Phong)

Sau vụ tai nạn giao thông trên, sáng 25/10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố, đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. T

Tham gia đoàn công tác có đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Tham mưu, UBND và Công an phường Thạch Khôi. Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Đức Thìn cùng các lực lượng chức năng rà soát hệ thống hạ tầng giao thông, gồm vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, biển báo, đèn tín hiệu và công tác tổ chức giao thông, đặc biệt tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì cuộc họp nhanh với các đơn vị liên quan nhằm quán triệt, chấn chỉnh công tác điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể để tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, tập trung vào ban đêm, dịp cuối tuần và thời điểm diễn ra các sự kiện lớn trong tháng 11.