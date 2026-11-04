Trúng tới 46 gói thầu từ Vingroup, Sun Group, Masterise, MIK, một doanh nghiệp thu gần 11.300 tỷ trong 3 tháng, lãi lớn nhất trong vòng 31 quý

Kết quả, Coteccons báo lãi trước thuế 384 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỷ đồng, tăng 4%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 niên độ tài chính 2027 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.269 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán đạt 10.707 tỷ đồng, tăng 51%. Theo đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 562 tỷ đồng, tăng 63%. Biên lợi nhuận gộp của Coteccons tăng từ 4,64% lên 4,99%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 184 tỷ đồng, tăng 138%, trong khi chi phí tài chính tăng hơn 221% lên 160 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 21% lên 30 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12% lên 175 tỷ đồng.

Kết quả, Coteccons báo lãi trước thuế 384 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỷ đồng, tăng 4%, lãi lớn nhất từ quý 1/2019.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận gộp tăng 216 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng quy mô doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận khác giảm 183 tỷ đồng, tương đương 98,8%, khiến mức tăng lợi nhuận sau thuế thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Trước đó, theo báo cáo thường niên năm tài chính 2026, Coteccons trúng tổng cộng 70 gói thầu với tổng giá trị 60.307 tỷ đồng. Trong đó, 60 gói thầu đến từ khách hàng truyền thống và 10 gói thầu từ khách hàng mới.

Xét theo nhóm dự án, Sun Group dẫn đầu với 17 gói thầu, tiếp đến là Vingroup với 16 gói và Masterise với 13 gói. Tổng cộng, ba nhóm này chiếm 46 trong số 70 gói thầu mà Coteccons công bố.

Các dự án trải rộng từ khu đô thị, bất động sản nhà ở, khách sạn, nghỉ dưỡng đến hạ tầng giao thông và công nghiệp. Một số công trình có tên trong danh sách gồm sân bay Gia Bình, sân bay Phú Quốc, cầu Cần Giờ, các tuyến đường sắt của VinSpeed, nhà máy VinFast Vũng Áng và trung tâm dữ liệu Viettel.

Ngoài ra, Coteccons còn trúng các gói thầu tại dự án của MIK Group, Ecopark, Gamuda Land, Nam Long và một số chủ đầu tư khác.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Coteccons đạt 41.026 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm tài chính.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 18.040 tỷ đồng, hàng tồn kho đạt 9.206 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 818 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 8.810 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đạt 31.052 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm tài chính. Dư vay và nợ thuê tài chính gần 8.000 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, Coteccons có 4.251 nhân viên, tăng 171 người so với ngày 30/6/2026.