Tạm giữ hình sự 1 Giám đốc công ty nhận 322 triệu đồng chuyển khoản nhầm, trả lại 10% rồi chặn liên lạc

Nhận được 322 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm, Nguyễn Xuân Hưng biết rõ đây không phải tiền của mình nhưng vẫn sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng (sinh năm 1983, trú tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị V.T.H.C. (trú tại phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh) đã chuyển nhầm số tiền 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH, doanh nghiệp do Nguyễn Xuân Hưng làm Giám đốc.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hưng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh)

Sau khi phát hiện sự việc, chị C. đã liên hệ với ngân hàng để thông báo và đề nghị hỗ trợ thu hồi khoản tiền chuyển nhầm. Đồng thời, chị tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại liên hệ nhằm thông báo cho chủ tài khoản biết để phối hợp hoàn trả.

Mặc dù biết rõ số tiền trên không phải tài sản của mình mà do người khác chuyển nhầm, Nguyễn Xuân Hưng vẫn tự ý sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Theo cơ quan chức năng, tại thời điểm xảy ra sự việc, Công ty TH do Hưng làm Giám đốc không có hoạt động kinh doanh, còn bản thân Hưng cũng không có việc làm ổn định.

Chị C. nhiều lần liên hệ với Hưng để yêu cầu hoàn trả tài sản nhưng người này đưa ra nhiều lý do nhằm trì hoãn. Sau đó, Hưng vay mượn tiền để chuyển trả cho chị C. 32,2 triệu đồng, rồi chặn liên lạc và không hoàn trả số tiền còn lại.

Không nhận lại được đầy đủ tài sản dù đã nhiều lần yêu cầu, chị C. đã đến cơ quan Công an trình báo. Tại cơ quan Công an, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm vào mục đích chi tiêu cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những trường hợp nhận được tiền chuyển khoản nhầm nhưng cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân thay vì chủ động phối hợp hoàn trả.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi phát hiện tài khoản nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngân hàng để xác minh, phối hợp với cơ quan chức năng và thực hiện hoàn trả theo quy định, tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền này.

Đối với trường hợp chuyển khoản nhầm hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan Công an khi cần thiết. Đồng thời, người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, không tự ý chuyển tiền hoàn trả vào tài khoản khác khi chưa xác minh rõ thông tin.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh.