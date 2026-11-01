Tạm giữ hình sự Trần Thị Ngọc Nhi 2004 cùng một cô gái trẻ để điều tra về số tiền 800.000 đồng

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là số tiền các đối tượng đã bán chiếc xe máy đã trộm cắp ở một quán cà phê.

Ngày 2/11, ‎Công an xã Cô Tô, tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Trần Thị Ngọc Nhi, sinh năm 2004 (ấp Hưng Thuận, xã Thạnh Mỹ Tây) và Trần Thị Bé Giàu, sinh năm 2003 (ngụ khóm Châu Long 6, phường Châu Đốc) ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài, Nhi và Giàu rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, Nhi và Giàu đến quán cà phê thuộc ấp Tân Bình, xã Cô Tô, phát hiện 1 xe môtô không có người trông giữ, lợi dụng sơ hở cả hai đã trộm xe rồi tẩu thoát.

Các đối tượng Trần Thị Ngọc Nhi, Trần Thị Bé Giàu cùng tang vật (Ảnh: Công an An Giang).

Sau khi lấy trộm tài sản, cả hai điều khiển phương tiện về hướng Long Xuyên. Trên đường đi, chiếc xe máy cũ của hai đối tượng mang theo bị hết xăng nên đem bán dọc đường lấy 800 nghìn đồng tiêu xài.

Đến 20 giờ cùng ngày, khi đến khu vực chợ Cầu số 10 (đường tỉnh 941), cả hai bị lực lượng Công an xã Vĩnh An đang tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra. Biết không thể trốn thoát, Nhi và Giàu đã xin đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.