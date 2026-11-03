Một doanh nghiệp có doanh thu vượt Vingroup, bỏ xa Vinhomes, gấp hơn 2 lần Hòa Phát và Thế Giới Di Động

Bình quân mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này thu về gần 1.400 tỷ đồng.

Theo số liệu mới công bố, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) tiếp tục dẫn đầu danh sách doanh nghiệp phi tài chính có doanh thu lớn nhất sàn chứng khoán trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần 373.226 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu này thu về gần 1.400 tỷ đồng.

Con số doanh thu 9 tháng của PLX nhỉnh hơn mức 372.500 tỷ đồng của Vingroup (VIC). Nhìn lại giai đoạn 2014–2026, doanh thu của Petrolimex và Vingroup ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. Trong nhiều năm, Petrolimex duy trì lợi thế về quy mô doanh thu so với Vingroup, song khoảng cách giữa hai doanh nghiệp dần thu hẹp khi tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, năm 2025, doanh thu Vingroup lần đầu vượt Petrolimex, đạt trên 330.000 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp xăng dầu ghi nhận khoảng 310.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 9 tháng đầu năm 2026, Petrolimex đã lấy lại vị trí dẫn đầu với doanh thu 373.226 tỷ đồng. Đáng nói, chỉ sau 9 tháng, doanh thu của cả hai doanh nghiệp đều đã vượt kết quả thực hiện của cả năm 2025.

Không chỉ vượt Vingroup, quy mô doanh thu của Petrolimex còn bỏ xa nhiều tên tuổi lớn khác trên sàn chứng khoán. Cụ thể, doanh thu 9 tháng của tập đoàn xăng dầu cao gấp khoảng 1,8 lần Vinhomes (VHM), 2,2 lần Hòa Phát (HPG) và 2,5 lần Thế Giới Di Động (MWG).

Xếp sau Petrolimex và Vingroup trong bảng xếp hạng là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) với doanh thu 226.976 tỷ đồng, Vinhomes đạt 202.586 tỷ đồng và Hòa Phát đạt 170.274 tỷ đồng.

Các vị trí tiếp theo trong nhóm doanh nghiệp phi tài chính có doanh thu lớn nhất sàn lần lượt thuộc về Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) với 164.217 tỷ đồng, Thế Giới Di Động đạt 147.827 tỷ đồng, PV GAS đạt 120.977 tỷ đồng, Vietnam Airlines (HVN) đạt 114.265 tỷ đồng và Masan Group (MSN) với 89.118 tỷ đồng.

Lợi nhuận PLX tăng mạnh, vượt xa kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng

Đáng chú ý, quy mô doanh thu khổng lồ của Petrolimex tiếp tục được củng cố nhờ hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh trong quý 3/2026. Cụ thể, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 138.482 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 7.303 tỷ đồng, tăng 62%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 634 tỷ đồng, tăng 18%. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng lên 614 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 257 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 5.271 tỷ đồng và 389 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, Petrolimex báo lãi trước thuế 1.790 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.363 tỷ đồng, tăng 93%, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.241 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Petrolimex đạt 4.688 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.753 tỷ đồng, tăng 60%, trong đó phần thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.278 tỷ đồng, tăng 55%.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng doanh thu 9 tháng chủ yếu đến từ mặt bằng giá xăng dầu tăng, kết hợp với sản lượng bán ra tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Dù doanh thu tăng mạnh, biên lợi nhuận của Petrolimex vẫn tương đối mỏng, đặc trưng của hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tính chung 9 tháng, cứ 100 đồng doanh thu, doanh nghiệp thu về khoảng 1 đồng lợi nhuận sau thuế.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh 9 tháng đã vượt cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế mà Petrolimex thực hiện trong năm 2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 315.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.380 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 118% kế hoạch doanh thu và gần 139% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Petrolimex đạt 109.009 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt tổng cộng 28.407 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 31.359 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, Petrolimex cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, đồng thời đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng, kho, cảng, tuyến ống và hạ tầng phân phối.

Doanh nghiệp cũng tập trung ổn định hoạt động kinh doanh xăng E10, bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ pha chế, năng lực tồn chứa và chất lượng trong toàn bộ hệ thống phân phối.