Bên trong chung cư "ổ chuột" sắp nhường chỗ cho tòa nhà 15 tầng tại Ninh Bình

Điều khiến bà xót xa là dù đã bỏ ra số tiền lớn so với thu nhập, căn hộ vẫn không thể tránh khỏi sự xuống cấp của cả tòa nhà. “Ngày trước tôi mua căn nhà chỉ có mười mấy triệu đồng, năm vừa rồi sửa chữa đã hết 30 triệu đồng. Lương mỗi tháng có 4 triệu đồng, đến nay tôi vẫn chưa trả hết nợ”, bà Mỹ chia sẻ.