Cuộc sống trong "chung cư vạn dân" HH Linh Đàm và nỗi lo mất nhà, gánh nợ

Hơn 10 năm sống tại chung cư, bà đã quen với môi trường xung quanh, có hàng xóm, bạn bè và các tiện ích phục vụ sinh hoạt. Việc ở cùng con cháu cũng giúp bà có điều kiện hỗ trợ gia đình, chăm sóc các cháu. “Tôi bán nhà ở quê để có tiền lên đây ở với con, trông nom các cháu. Sống lâu rồi cũng quen nhà cửa, đường đi lối lại, có bạn bè trò chuyện. Nếu chuyển đến nơi khác lại phải làm quen từ đầu. Tôi chỉ muốn được ở lại đây”, bà Nồng chia sẻ.