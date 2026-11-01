Bầu Đức thông báo tin vui lớn

3 ngày trước phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM, doanh nghiệp do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Ngày 6/11, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HGI) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt đợt 1.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/11/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức với tỷ lệ 7%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 4/12/2026.

Với 187,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGI dự kiến chi tổng cộng 131,11 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Nguồn tiền được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo báo cáo tài chính riêng bán niên 2026 đã được soát xét.

HĐQT đồng thời ủy quyền cho ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch HĐQT – chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức và công bố thông tin theo quy định.

Quyết định chia cổ tức được đưa ra ngay trước thời điểm cổ phiếu HGI chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 187,3 triệu cổ phiếu HGI sẽ có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 9/11/2026, với giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa tham chiếu của doanh nghiệp đạt khoảng 11.350 tỷ đồng.

Trước đó, HGI đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với 18,8 triệu cổ phiếu phát hành mới, giá 60.600 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 1.139 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 1.685 tỷ đồng lên 1.873 tỷ đồng.

HGI hiện là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Theo thông tin từ bản cáo bạch, HAG nắm giữ hơn 142,25 triệu cổ phiếu HGI, tương đương khoảng 75,95% vốn điều lệ sau IPO nếu không thay đổi số cổ phần sở hữu.

Với tỷ lệ cổ tức vừa công bố, nếu giữ nguyên lượng cổ phần trên đến ngày chốt quyền, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến nhận về gần 100 tỷ đồng tiền mặt từ công ty con.

Về hoạt động kinh doanh, HGI là doanh nghiệp nông nghiệp tập trung phát triển vùng trồng tại Lào, với các sản phẩm chủ lực gồm chuối, sầu riêng và những cây trồng đang được mở rộng như cà phê, dâu tằm.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HGI ghi nhận doanh thu thuần gần 3.535 tỷ đồng, gấp khoảng 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.129 tỷ đồng, gấp khoảng 4,5 lần cùng kỳ.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.815 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, HGI đã thực hiện khoảng 47% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận năm.

Ngoài ra, kế hoạch năm 2026 của HGI còn bao gồm phương án chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu. Đợt tạm ứng 700 đồng/cổ phiếu vừa được thông qua tương đương 14% mức cổ tức theo kế hoạch này.