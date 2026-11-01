Công an kiểm tra hơn 130 người ở một công ty

Công an tổ chức rà soát, kiểm tra chất ma túy đối với hơn 130 công nhân, người lao động đang làm việc tại công ty ở Gia Lai.

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-CAX-PCTP ngày 08/9/2026 của Công an xã An Lương về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và xây dựng, giữ vững địa bàn không ma túy trên địa bàn xã An Lương, ngày 23/10/2026, Công an xã An Lương phối hợp với Công ty TNHH ... tổ chức rà soát, kiểm tra chất ma túy đối với hơn 130 công nhân, người lao động đang làm việc tại công ty, có địa chỉ tại thôn Hòa Hội, xã An Lương.

Đáng chú ý, công nhân, người lao động tại công ty đến từ nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh Gia Lai, tập trung sinh sống và làm việc tại địa bàn xã An Lương. Vì vậy, việc chủ động rà soát, kiểm tra chất ma túy kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm ANTT tại doanh nghiệp và địa phương.

Ảnh lực lượng Công an hướng dẫn, triển khai kiểm tra. Ảnh: CA Gia Lai

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Công an xã phối hợp với doanh nghiệp triển khai các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả, hơn 130 công nhân, người lao động được kiểm tra đều có kết quả âm tính với chất ma túy. Kết quả này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, đồng thời thể hiện sự phối hợp tích cực của doanh nghiệp với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, Công an xã An Lương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh, không có ma túy; tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an, doanh nghiệp và người lao động trong bảo đảm ANTT.

Cán bộ Công an xã chụp hình xác nhận kết quả test. Ảnh: CA GIa Lai



Đây là một trong những hoạt động cụ thể của Công an xã An Lương trong thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng, giữ vững địa bàn xã An Lương không ma túy, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Khuyến cáo: Công an xã An Lương đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và toàn thể Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tham gia phòng, chống ma túy; tuyệt đối không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Mỗi người lao động cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, kiên quyết nói không với ma túy; tích cực vận động người thân, đồng nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp cần tăng cường tuyên truyền, quản lý, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Khi phát hiện vụ việc hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, đề nghị kịp thời thông báo cho Công an xã An Lương để tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Công TTĐT CA Gia Lai