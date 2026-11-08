Người đàn ông SN 1981 ở TP Hải Phòng chuyển khoản 215.000.000 đồng vào tài khoản mang tên Bế Văn Hưng: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Do sơ suất trong quá trình giao dịch, một người đàn ông ở Hải Phòng đã chuyển nhầm 215.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của một người xa lạ. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm không thành, người này đã đến cơ quan Công an trình báo và được hỗ trợ nhận lại toàn bộ số tiền

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, cuối tháng 9/2026, anh Phạm Hải H. (SN 1981, trú tại xã Thanh Hà, TP Hải Phòng) không may chuyển khoản nhầm 215.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Bế Văn Hưng.

Sau khi phát hiện sự việc, anh H. đã tìm nhiều cách để xác định danh tính và địa chỉ người nhận tiền nhưng không có kết quả. Trước tình hình đó, anh quyết định đến Công an xã Thanh Hà trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm cách lấy lại số tiền đã chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Hà khẩn trương tiến hành xác minh. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản nhận tiền có địa chỉ tại khu vực chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên.

Để làm rõ sự việc, Công an xã Thanh Hà đã cử cán bộ trực tiếp đến địa phương, phối hợp xác minh thông tin liên quan. Với tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì, lực lượng Công an đã hỗ trợ anh H. nhận lại đầy đủ 215.000.000 đồng chuyển khoản nhầm.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Hà, ngày 23/10/2026, anh H. đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an.

Qua sự việc, Công an xã Thanh Hà khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trường hợp không may chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, người nhận được tiền từ tài khoản không quen biết không nên tự ý sử dụng số tiền này mà cần thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

(Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng)