Lê Cao Phước SN 1977 chuyển khoản 15.000.000 đồng vào tài khoản của Bùi Quang Hùng SN 2007: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Bất ngờ nhận được 15.000.000 đồng từ tài khoản lạ, chiến sĩ nghĩa vụ ở Quảng Trị lập tức đến cơ quan Công an trình báo, tìm người chuyển nhầm để trả lại tiền.

Trước đó, ngày 5/11/2026, anh Bùi Quang Hùng (SN 2007, trú tại thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), hiện là chiến sĩ nghĩa vụ tại Phân trại tạm giam Triệu Phong, thuộc Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Quảng Trị, phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 15.000.000 đồng.

Nhận thấy số tiền trên có thể do người khác chuyển nhầm trong quá trình giao dịch, anh Hùng đã chủ động đến trụ sở Công an xã Triệu Phong trình báo sự việc, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho người gửi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Triệu Phong tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định người chuyển nhầm tiền là anh Lê Cao Phước (SN 1977, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội). Sau khi đối chiếu, xác nhận chính xác các thông tin liên quan đến giao dịch, Công an xã Triệu Phong đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền theo quy định.

Chiến sĩ nghĩa vụ Bùi Quang Hùng trả lại 15.000.000 đồng cho người chuyển khoản nhầm.



Hành động của chiến sĩ nghĩa vụ Bùi Quang Hùng thể hiện tinh thần trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Qua sự việc, Công an xã Triệu Phong khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Đối với trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không quen biết, người dân không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển trả khi chưa xác minh rõ thông tin. Thay vào đó, cần liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết, tránh nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng vào những thủ đoạn lừa đảo.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị)