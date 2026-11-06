Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng các giao dịch chuyển tiền như sau

Cơ quan công an vừa phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua "điểm ảo" nạp vào tài khoản game bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Đánh bạc trên mạng Internet xảy ra từ năm 2024 đến năm 2025, ngày 2/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố thêm 04 bị can gồm: Kiều Duy Luân, SN 1993, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên; Ngô Văn Huỳnh, SN 1999, trú tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Vinh, SN 1992, trú tại xã Dân Hòa, TP Hà Nội; Tống Thanh Tùng, SN 1995, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên về tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động có kết nối mạng Internet để truy cập vào website hoặc tải ứng dụng game bài B52, Rikvip. Sau khi lập tài khoản game, người chơi mua "điểm ảo" nạp vào tài khoản game bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Khi chơi thắng, người chơi sẽ đổi "điểm ảo" thành tiền VND bằng cách bán "điểm ảo" cho nhà phát hành game.

Từ năm 2024 đến năm 2025, các đối tượng đã đánh bạc trên mạng Internet với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố 2 bị can gồm: Bùi Văn Hậu, SN 1988, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Đình Tăng, SN 2000, trú tại xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên cùng về tội Đánh bạc.