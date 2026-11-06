Thêm một nhà máy sản xuất, chế tác lớn nhất thế giới đặt tại Việt Nam

Việt Nam có một nhà máy sản xuất lớn nhất thế giới trong lĩnh vực đặc biệt.

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Theo Bộ Công thương, vào ngày 1/10/2026, Tập đoàn trang sức Pandora của Đan Mạch chính thức khánh thành nhà máy chế tác tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III (VSIP III), TP. Hồ Chí Minh.

Với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD, dự án đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của tập đoàn, đồng thời tạo thêm động lực cho hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 7,5 ha, có công suất thiết kế lên tới 60 triệu sản phẩm trang sức mỗi năm. Đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của Pandora ngoài Thái Lan và là nhà máy thứ tư của tập đoàn trên toàn cầu. Theo Pandora, cơ sở mới là nhà máy chế tác trang sức tinh xảo lớn nhất thế giới, giúp nâng tổng năng lực sản xuất của hãng thêm khoảng 50%. Khi vận hành đầy đủ, nhà máy dự kiến tạo khoảng 7.000 việc làm tại Việt Nam.

Bà Berta de Pablos-Barbier, Tổng Giám đốc điều hành Pandora, cho biết Việt Nam được lựa chọn nhờ nguồn lao động có tay nghề, truyền thống chế tác trang sức, hạ tầng và môi trường kinh doanh thuận lợi. Nhà máy phục vụ nhu cầu toàn cầu, với tỷ trọng dự kiến tăng từ khoảng 15% công suất của tập đoàn trong giai đoạn đầu lên một phần ba khi đạt công suất đầy đủ vào năm 2030.

Sản xuất bền vững là điểm nổi bật của dự án. Nhà máy đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold, sử dụng hoàn toàn điện tái tạo và 100% vàng, bạc tái chế, đồng thời áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nước. Người lao động được đào tạo chuyên môn thông qua hệ thống đào tạo chế tác của Pandora, với sự phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đội ngũ tại Thái Lan và Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen đánh giá dự án thể hiện sự tin tưởng vào tay nghề của người lao động Việt Nam và định hướng phát triển bền vững của các doanh nghiệp Đan Mạch. Sự kiện diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh thông qua hoạt động đầu tư, sản xuất và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà kỳ vọng Pandora tiếp tục đầu tư lâu dài, tăng cường đào tạo nhân lực và kết nối với doanh nghiệp, nhà cung ứng trong nước. Thành phố đồng thời mong muốn dự án lan tỏa kinh nghiệm về sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị bền vững, góp phần củng cố vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà máy mới cũng mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam. Theo đại diện Pandora, các đối tác trong nước hiện chủ yếu cung cấp máy móc, thiết bị, hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ, trong khi nguyên liệu trực tiếp phục vụ chế tác vẫn được mua từ thị trường quốc tế. Khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sẽ phụ thuộc vào năng lực kỹ thuật, chất lượng và mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn cung ứng có trách nhiệm của tập đoàn.