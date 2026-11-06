Trung Quốc mang 282 "quái vật" công nghệ sang Việt Nam, phục vụ siêu đô thị 217.000 tỷ đồng

Hàng loạt máy móc của Trung Quốc được đưa sang phục vụ dự án khu đô thị sinh thái Cần Giờ.

Một doanh nghiệp máy móc xây dựng Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 200 thiết bị làm đường sang Việt Nam, phục vụ nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Ngày 8/5/2025, tập đoàn SANY cho biết đã xuất khẩu sang Việt Nam lô thiết bị gồm 282 máy móc công trình. Trong đó có 249 máy lu và 33 máy san gạt, thuộc 25 dòng thiết bị thuộc series C10.

Đây là nhóm máy móc chuyên dụng phục vụ thi công nền móng và hạ tầng giao thông. Máy lu được sử dụng để nén chặt đất, đá, cát và các lớp vật liệu làm đường, trong khi máy san gạt đảm nhiệm việc san phẳng mặt bằng, tạo cao độ và độ dốc theo thiết kế.

SANY cho biết các thiết bị sẽ được sử dụng tại những dự án quy mô lớn ở Việt Nam, trong đó có Khu đô thị sinh thái Cần Giờ. Đến ngày 13/5/2025, đơn vị phân phối SANY tại Việt Nam tiếp tục thông tin đã bàn giao thêm 54 thiết bị làm đường, gồm máy lu rung và máy san gạt cho Vingroup, phục vụ các dự án Vinhomes Cổ Loa, Hạ Long Xanh và khu đô thị sinh thái Cần Giờ.

Đại công trường lấn biển 2.870 ha, vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, có tên thương mại Vinhomes Green Paradise, do Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ thuộc Tập đoàn Vingroup phát triển.

Dự án nằm tại khu vực xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, TP.HCM, có tổng diện tích quy hoạch khoảng 2.870 ha. Theo hồ sơ dự án và các thông tin được công bố, tổng vốn đầu tư khoảng 217.054 tỷ đồng, tương đương gần 10 tỷ USD. Dự án được quy hoạch với quy mô dân số dự kiến hơn 228.000 người.

Vinhomes Green Paradise chính thức khởi công ngày 19/4/2025. Đây là dự án đô thị du lịch lấn biển có quy mô lớn, được quy hoạch thành tổ hợp đa chức năng gồm khu nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các tiện ích đô thị.

Khác với những khu đô thị được xây dựng chủ yếu trên nền đất liền, phần đáng kể diện tích của dự án Cần Giờ được hình thành thông qua hoạt động lấn biển. Vì vậy, một trong những công đoạn quan trọng nhất là xây dựng hệ thống kè bao, tạo mặt bằng và xử lý nền đất trước khi triển khai các hạng mục hạ tầng, công trình phía trên.

Quá trình thi công bắt đầu bằng việc triển khai các hạng mục lấn biển, xây dựng tuyến kè và tổ chức vận chuyển vật liệu bằng đường thủy. Cát được đưa đến công trường bằng sà lan, sau đó bơm vào khu vực cần san lấp để hình thành mặt bằng mới. Các khu vực sau khi được bồi đắp sẽ tiếp tục trải qua công đoạn xử lý nền, gia cố và thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Cuối tháng 9/2025, công trường dự án có hàng trăm tàu, sà lan hoạt động liên tục để vận chuyển và bơm cát. Những khu vực mặt bằng mới dần hình thành, trong khi các hạng mục san lấp và xử lý nền tiếp tục được triển khai.

Dàn máy lu, máy san gạt đảm nhiệm công đoạn làm nền

Trong thi công hạ tầng, máy lu là thiết bị chuyên dùng để nén chặt các lớp đất, cát, đá hoặc vật liệu cấp phối. Tùy loại bánh lu và công nghệ rung, thiết bị có thể được sử dụng để xử lý nền đất, nền đường hoặc các lớp vật liệu trước khi rải nhựa.

Máy san gạt có nhiệm vụ tạo mặt bằng theo cao độ và độ dốc thiết kế. Thiết bị thường được sử dụng trong các công trường có diện tích rộng, nơi cần san phẳng khối lượng đất đá lớn và duy trì độ chính xác của bề mặt thi công.

Sự kết hợp giữa hai nhóm máy này giúp đẩy nhanh các công đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công nền đường và hạ tầng kỹ thuật. Với dự án lấn biển Cần Giờ, các công việc này được triển khai sau khi những khu vực mặt bằng được hình thành và đủ điều kiện xử lý nền.

Việc các nhà sản xuất máy công trình Trung Quốc đưa số lượng lớn thiết bị sang Việt Nam cũng phản ánh nhu cầu máy móc tăng lên khi nhiều dự án hạ tầng, khu đô thị và công trình công nghiệp được triển khai. Với Vinhomes Green Paradise, quy mô 2.870 ha cùng tổng vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng khiến quá trình san lấp, xử lý nền và xây dựng hạ tầng trở thành một trong những phần việc quan trọng của đại công trường.