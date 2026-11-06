Trúng gần 200 tỷ đồng xổ số Vietlott, người đàn ông ở An Giang có quyết định bất ngờ ngay tại lễ trao thưởng

Vietlott trao giải Jackpot gần 200 tỷ đồng cho khách hàng may mắn tại An Giang, người trúng thưởng dành một phần tiền để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Chiều 6/11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng cho khách hàng may mắn có tên viết tắt T.V., sinh sống tại tỉnh An Giang.

Trước đó, trong kỳ quay thưởng ngày 24/10, sản phẩm Power 6/55 ghi nhận một vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 199.984.640.250 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng 01415 của loại hình xổ số Power 6/55 là 06 - 07 - 18 - 41 - 44 - 50 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 53.

Chủ nhân giải thưởng là anh T.V - người đàn ông làm công việc tự do, hiện sinh sống tại An Giang.

Anh T.V - khách hàng trúng Jackpot Mega 6/45 của Vietlott. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, tấm vé may mắn được anh T.V. mua thông qua dịch vụ SMS Vinaphone. Người đàn ông cho biết đã biết đến Vietlott từ vài năm trước và từng mua vé qua nhiều kênh khác nhau, từ các quầy bán vé đến hình thức mua qua tin nhắn SMS trong thời gian gần đây.

Dãy số trúng thưởng lần này là những con số được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên.

Chia sẻ về khoảnh khắc biết mình trúng giải, anh T.V. cho biết rất vui mừng, phấn khởi và đã lập tức thông báo tin vui với vợ. Tuy nhiên, trước số tiền thưởng quá lớn, anh thừa nhận hiện vẫn chưa biết sẽ sử dụng khoản tiền này như thế nào. Trong tương lai, anh dự định dùng một phần tiền thưởng để mở rộng công việc kinh doanh tự do của mình.

Theo quy định, thu nhập từ trúng thưởng xổ số có giá trị trên 20 triệu đồng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với phần giá trị vượt mức miễn thuế.

Với giải thưởng gần 200 tỷ đồng, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, chủ nhân tấm vé dự kiến thực nhận là khoảng gần 180 tỷ đồng.

Ngay tại lễ trao thưởng, tân tỉ phú xổ số Vietlott đã quyết định trích ngay 5 tỉ đồng trao tặng cho Quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó 1 tỷ đồng sẽ được dành riêng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 4/10, một nữ khách hàng đến từ An Giang là chị V.N. cũng trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá 199,5 tỷ đồng.

Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được giải quyết nhận thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả. Sau mốc thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực theo quy định.

Khi làm thủ tục lĩnh giải, người trúng cần mang theo tờ vé còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa. Việc xác minh và thanh toán giải thưởng sẽ được thực hiện tại trụ sở, văn phòng đại diện hoặc điểm trả thưởng do Vietlott ủy quyền.Người sở hữu vé Power 6/55 trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại trụ sở, văn phòng đại diện Vietlott hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền. Sau khi hoàn tất bước kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé, Vietlott sẽ chi trả tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận.