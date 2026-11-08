Việt Nam sắp có cây cầu kính thứ 5 nằm ở độ cao 1.100m

Dự án Cầu kính Ba Vì có diện tích 0,7ha, nằm trong khu du lịch sinh thái cốt 1.100m, tiểu khu 3, Vườn Quốc gia Ba Vì.

Mới đây, CTCP Đầu tư và Thương mại QueenViet đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Cầu kính Ba Vì (cầu đi bộ ngắm cảnh).

Tháng 4/2026, Vườn Quốc gia Ba Vì đã phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thuê, đồng thời ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với CTCP Đầu tư và Thương mại QueenViet.

Tổng diện tích thực hiện dự án là 0,7 ha, nằm trong khu du lịch sinh thái cốt 1.100 m, tiểu khu 3, Vườn Quốc gia Ba Vì. Vị trí này tiếp giáp Đền thờ Bác Hồ ở phía tây. Hệ thống giao thông phục vụ dự án chủ yếu là mạng lưới giao thông hiện hữu của Vườn quốc gia Ba Vì và tuyến đường kết nối từ khu vực bên ngoài.

Phạm vi dự án không có công trình cần giải phóng mặt bằng, chủ yếu là các trảng cỏ, bụi cây. Công suất phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của dự án khoảng 160.000 khách/năm.

Hạng mục chính của dự án là công trình cầu kính với 7 móng trụ, sàn/cầu thang dẫn lên cầu. Chiếu bằng không gian mặt cầu kính dài 117,5 m, rộng 2,25 m.

Bên cạnh đó, xây dựng khu nhà dịch vụ, điều hành và phụ trợ, bao gồm: Nhà điều hành bán vé, nhà dịch vụ ẩm thực/trưng bày, nhà dịch vụ nghỉ dưỡng/cà phê, nhà dịch vụ tổng hợp, cụm nhà vệ sinh công cộng tập trung.

Phần hạ tầng cảnh quan và công trình sinh thái có: 4 chòi ngắm cảnh trên cao (20m2/chòi), điểm giải khát ngắm cảnh, cổng chào đá tự nhiên kết hợp bậc lên xuống, tuyến cầu cạn/đường dạo gỗ kết nối nội bộ dài 150 m, trạm xử lý nước thải tập trung.

Trong tổng diện tích 0,7 ha, chủ đầu tư sẽ giữ nguyên trạng và bảo vệ khoảng 5.900 m2 đất rừng đặc dụng tự nhiên. Tổng mức đầu tư Cầu kính Ba Vì là 40 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự kiến từ quý III/2027 bắt đầu đưa dự án vào vận hành khai thác.

Hiện nay, Việt Nam đang có 4 cây cầu kính gồm: Cầu kính Tình Yêu (Sơn La); Cầu kính Bạch Long (Sơn La); Cầu kính Rồng Mây (Lai Châu); Cầu kính Ngàn Thông (Lâm Đồng). Như vậy, khi hoàn thành, Cầu kính Ba Vì sẽ là cầu kính thứ 5 của Việt Nam.

Theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2024 - 2030 được phê duyệt tháng 2/2025, Vườn Quốc gia Ba Vì đặt mục tiêu đến năm 2030 và các năm tiếp theo, lượng khách tham quan hàng năm đạt từ 1.200.000 - 2.400.000 lượt tại các điểm và tuyến du lịch trong Vườn, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 15%; doanh thu từ du lịch đạt từ 250 - 500 tỷ đồng

Cùng với đó, thiết lập 5 tuyến du lịch sinh thái (66 km) và 36 điểm du lịch (1.678 ha), đưa Vườn Quốc gia Ba Vì trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Thu hút 12 - 25 nhà đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa để kinh doanh phát triển dịch vụ du lịch tại Vườn quốc gia Ba Vì.

Các tuyến du lịch dự kiến phát triển gồm Tuyến 1: Đền Hạ - Đền Trung - Đền Thượng (16,52 km); Tuyến 2: Đền Trung - Đền thờ Ngọc Hoa công chúa - Đền thờ Bác Hồ (3,5 km).

Tuyến 3: DLST Xóm Quýt - DLST Da Dê - Cốt 1.100 (19,82 km); Tuyến 4: Đỉnh Viên Nam - Suối Thần (14,85 km); Tuyến 5: Cổng Vườn - Động Ngọc Hoa - Cốt 400 - Vườn hoa Dã Quỳ - Cốt 1.100 (11,5 km).

Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện đề án là 2.492 tỷ đồng, phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn, gồm 2024 - 2025 và 2026 - 2030.

Đề án cũng nêu rõ nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Ba Vì là không ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, không chặt phá rừng; Không tổ chức hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí, cho thuê môi trường rừng hoặc hợp tác, liên kết để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt...