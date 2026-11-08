Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tuyển gấp 1 vị trí đặc biệt cho VinFast: Yêu cầu kinh nghiệm tới 10 năm, tiếng Anh xuất sắc, công việc liên quan trực tiếp tới bộ máy công ty

VinFast, hãng xe điện do ông Phạm Nhật Quân Anh – con trai cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng – giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đang tìm kiếm nhân sự cho một vị trí đặc biệt tại Hà Nội.

Theo thông tin tuyển dụng đăng trên nền tảng VietnamWorks, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Organizational Development Expert (Chuyên gia Phát triển Tổ chức). Tin tuyển dụng được gắn nhãn "Urgent" (tuyển gấp), với địa điểm làm việc tại tòa Technopark, Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội.

Vị trí này thuộc lĩnh vực quản trị nhân sự, được phân loại ở cấp bậc trưởng phòng, làm việc toàn thời gian. Khác với những công việc trực tiếp liên quan đến sản xuất hay kinh doanh ô tô, nhân sự được tuyển dụng sẽ đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng, phát triển và tối ưu cơ cấu tổ chức của VinFast.

Tin tuyển dụng được đăng tải trên chuyên trang Vietnam Works

Cụ thể, theo mô tả công việc, ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia thiết kế, rà soát và duy trì hệ thống cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức phù hợp với chiến lược kinh doanh và mô hình vận hành của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, một trong những nhiệm vụ được đề cập là phân tích chức năng, trách nhiệm, tuyến báo cáo và mối quan hệ giữa các phòng ban, đơn vị kinh doanh. Trên cơ sở đó, nhân sự này sẽ đề xuất các giải pháp thiết kế hoặc tái cấu trúc tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, làm rõ trách nhiệm và loại bỏ tình trạng chồng chéo giữa các bộ phận.

Bên cạnh đó, vị trí này còn có nhiệm vụ phối hợp với lãnh đạo các đơn vị kinh doanh và bộ phận nhân sự để đánh giá nhu cầu tổ chức, cơ cấu vị trí và nguồn nhân lực. Người đảm nhận công việc cũng sẽ hỗ trợ các dự án tái cấu trúc và quản trị thay đổi.

Một nhóm nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng hệ thống khung năng lực cho doanh nghiệp, bao gồm năng lực cốt lõi, năng lực lãnh đạo và năng lực chuyên môn. Hệ thống này được ứng dụng vào tuyển dụng, đánh giá hiệu suất, đào tạo, phát triển nhân tài và quy hoạch nhân sự kế nhiệm.

Như vậy, đây là vị trí có phạm vi công việc khá rộng, liên quan đến cách doanh nghiệp tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm và phát triển đội ngũ nhân sự.

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Yêu cầu kinh nghiệm tới 10 năm, tiếng Anh xuất sắc, mức lương thương lượng

Đi cùng phạm vi công việc là những tiêu chuẩn tuyển dụng đáng chú ý.

Theo thông tin được VinFast đăng tải, ứng viên cần có ít nhất 7–10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển tổ chức, thiết kế tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực hoặc quản trị nhân tài. Phần thông tin tổng quan của tin tuyển dụng cũng ghi yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 8 năm.

Về trình độ học vấn, doanh nghiệp yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Tâm lý học tổ chức, Quản lý hoặc các lĩnh vực liên quan. Người có bằng thạc sĩ sẽ được xem là có lợi thế.

Ngoài kiến thức chuyên môn, VinFast yêu cầu ứng viên từng trực tiếp tham gia xây dựng khung năng lực, thiết kế cơ cấu tổ chức và quản lý sơ đồ tổ chức. Kinh nghiệm trong các dự án tái cấu trúc doanh nghiệp, thiết kế mô hình vận hành hoặc nâng cao hiệu quả tổ chức cũng được ưu tiên.

Đặc biệt, ứng viên cần có kỹ năng phân tích, tư vấn, quản lý dự án, phối hợp với các bên liên quan và quản trị thay đổi. Khả năng giao tiếp tiếng Anh xuất sắc là một trong những tiêu chí được nhà tuyển dụng nhấn mạnh.

Bảng yêu cầu công việc bằng tiếng Anh được đăng trên Vietnam Works, trong đó kinh nghiệm 7-10 năm được nhấn mạnh, cùng các yêu cầu khác như tiếng Anh thành thạo các kỹ năng, có bằng cấp ở các lĩnh vực liên quan...

Về chế độ đãi ngộ, VinFast không công khai mức lương cụ thể mà ghi là "thương lượng". Doanh nghiệp cho biết ứng viên trúng tuyển được hưởng thu nhập cạnh tranh, bao gồm lương tháng 13, thưởng theo hiệu suất và các khoản thưởng khác. Ngoài ra còn có bảo hiểm sức khỏe chất lượng cao và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Con trai cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang điều hành VinFast là ai?

Thông tin tuyển dụng trên thu hút sự chú ý trong bối cảnh VinFast đã có những thay đổi quan trọng ở bộ máy lãnh đạo cấp cao trong năm 2026.

Theo thông cáo chính thức của Tập đoàn Vingroup ngày 12/9/2026, ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu thay cha. Đồng thời, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast Việt Nam.

Ông sinh năm 1993, tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore. Trước khi gia nhập VinFast, ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại Vinpearl trong giai đoạn 2017–2019.

Theo thông tin từ VinFast, kể từ khi gia nhập hãng xe vào tháng 2/2019, ông Quân Anh đã trải qua nhiều vị trí quản lý trong các lĩnh vực phát triển xe, sản xuất, kinh doanh và hậu mãi. Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh – Marketing – Hậu mãi Toàn cầu và Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng.

Chân dung ông Phạm Nhật Quân Anh

Theo Vingroup, tính đến tháng 9/2026, VinFast đã hiện diện tại 16 quốc gia, với hoạt động sản xuất ô tô, xe máy điện tại 4 nhà máy thuộc 3 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, việc tìm kiếm những chuyên gia có năng lực thiết kế tổ chức, hoạch định nhân sự và tối ưu vận hành cũng cho thấy tính chất chuyên sâu của các vị trí quản trị phía sau hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô.