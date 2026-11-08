Cựu sinh viên Điện tử Bách Khoa làm giám đốc bảo tàng, CEO công ty bất động sản: Biệt thự, resort trải dài từ TP.HCM đến Côn Đảo

Cựu sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM trở thành diễn viên nổi tiếng trước khi rẽ hướng sang kinh doanh, đầu tư bất động sản và thành lập bảo tàng gốm cổ.

Từ cựu sinh viên Bách Khoa đến diễn viên nổi tiếng màn ảnh Việt

Diễn viên Chi Bảo, tên đầy đủ là Phạm Gia Chi Bảo, sinh năm 1973. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, anh từng theo học khoa Điện tử, Đại học Bách khoa TP.HCM, với ước mơ trở thành kỹ sư tin học.

Năm 1994, Chi Bảo đăng ký lớp đào tạo diễn viên tại Câu lạc bộ Điện ảnh Tân Sơn Nhất, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp. Nhờ sự kết nối của nghệ sĩ Hữu Châu, Chi Bảo có cơ hội tham gia các vở kịch truyền hình, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất trước khi bước vào lĩnh vực phim ảnh.

Sau đó, anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Hương đời, Người đẹp Tây Đô, Giao thời. Đến năm 1998, vai Toàn trong Đồng tiền xương máu đưa tên tuổi Chi Bảo đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh có nhiều tác phẩm được chú ý như Những đứa con thành phố, Người đàn bà yếu đuối, Bến sông trăng, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí, Hương Ga…

Chi Bảo trong phim Đồng tiền xương máu

Ngoài diễn xuất, nam diễn viên còn thử sức với vai trò MC, từng dẫn dắt chương trình Kim Tự Tháp và một số chương trình truyền hình khác.

Tháng 5/2021, sau khoảng 25 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Bảo tuyên bố giải nghệ ở tuổi 48 để tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Nam diễn viên cho biết quyết định này đã được anh chuẩn bị từ nhiều năm trước, khi hoạt động kinh doanh dần trở thành ưu tiên trong cuộc sống.

Vai diễn của Chi Bảo trong phim Cô gái xấu xí

Sự nghiệp kinh doanh, đầu tư của Chi Bảo

Thực tế, Chi Bảo đã bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh và thành lập Công ty TNHH Thương hiệu từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị, quảng bá và thương mại điện tử.

Đến năm 2017, nam diễn viên mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng thông qua Công ty cổ phần Du lịch Hiểu về Trái Tim, với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Sau đó, Chi Bảo được truyền thông chú ý khi đảm nhiệm vai trò người đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực như giáo dục, thương hiệu, du lịch và bất động sản.

Cựu diễn viên Chi Bảo gây chú ý khi tham gia vào lĩnh vực bất động sản

Trong đó, từ năm 2022, Chi Bảo giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm. Đáng chú ý, tháng 4/2026, anh xuất hiện trong đoàn công tác của Novaland với vai trò Phó Tổng giám đốc Phát triển đầu tư, đồng thời là trưởng đoàn làm việc với chính quyền địa phương tại Lâm Đồng.

Biệt thự của vợ chồng Chi Bảo ở TP.HCM (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đời sống của Chi Bảo và gia đình cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Cựu diễn viên và vợ từng chia sẻ thông tin về những bất động sản có giá trị tại TP.HCM, Côn Đảo, London (Anh)... Vợ chồng anh hiện sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.600 m² tại TP.HCM, có khuôn viên sân vườn, hồ bơi cùng nhiều không gian xanh.

Tại Côn Đảo, vợ chồng nam nghệ sĩ đầu tư một khu resort được thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Nơi đây có nhiều tiện ích như khu vui chơi trẻ em, phòng gym, không gian dành cho thiền, yoga và các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Resort vợ chồng Chi Bảo đầu tư tại Côn Đảo (Ảnh: FBNV)

Ngoài kinh doanh, Chi Bảo còn dành sự quan tâm cho lĩnh vực văn hóa và sưu tầm cổ vật. Tháng 6/2025, anh thành lập Bảo tàng Gốm thời dựng nước tại TP.HCM và đảm nhiệm vị trí giám đốc. Bảo tàng trưng bày gốm cổ do nam diễn viên sưu tầm, với nhiều hiện vật có niên đại hàng nghìn năm.

Theo Chi Bảo, Bảo tàng Gốm thời dựng nước là tâm huyết của anh trong suốt 20 năm qua (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, bộ sưu tập của Chi Bảo có chiếc chõ gốm thuộc văn hóa Đông Sơn, niên đại khoảng 2.500 - 2.000 năm, được công nhận là Bảo vật quốc gia vào cuối năm 2024. Đến tháng 3/2026, một hiện vật khác thuộc bảo tàng là bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc cũng được công nhận là Bảo vật quốc gia.