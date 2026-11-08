Công an 1 địa phương ra quân kiểm tra tại các nhà trọ, nhà nghỉ

Công an xã Bà Nà tổ chức ra quân kiểm tra, thử test ma túy tại các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn.

Công an thành phố Đà Nẵng ngày 7/11/2026 cho biết, Công an xã Bà Nà vừa phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy qua kiểm tra tại các cơ sở lưu trú.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 483 của Bộ Công an về công tác phòng, chống ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Bà Nà trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2028, Công an xã Bà Nà đang tăng cường rà soát, kiểm tra, test ma túy đối với các trường hợp thuộc diện quản lý và các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Ngày 06/11, Công an xã Bà Nà tổ chức ra quân kiểm tra, thử test ma túy tại các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn các thôn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy tổng hợp (ma túy đá), gồm: T.L.T.T (SN 2002), trú Khu phố 2, Quy Nhơn, Gia Lai; N.M.V (SN 1998), trú thôn An Sơn 2, xã Tuy Phước Tây, Gia Lai và T.Đ.A (SN 1998), trú thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Công an kiểm tra hàng loạt các nhà trọ, nhà nghỉ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Việc tăng cường kiểm tra tại các cơ sở lưu trú là một trong những biện pháp nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy, không để các đối tượng lợi dụng nhà trọ, nhà nghỉ làm nơi sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Thời gian tới, Công an xã Bà Nà tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý địa bàn, đối tượng; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và cơ sở lưu trú, kiên quyết phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã Bà Nà không ma túy vào năm 2028.