Huế cảnh báo mưa lớn tiếp diễn, có nơi trên 700 mm

Từ ngày 9 đến 12/11, tại TP. Huế dự báo có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm, có nơi vượt 700 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Ngày 8/11, Chủ tịch UBND TP. Huế ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện chủ động triển khai phương án ứng phó đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ gây lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, đợt mưa lớn sắp tới do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, phát triển lên độ cao trên 1.500 m. Từ ngày 9 đến 12/11, tổng lượng mưa cả đợt trên địa bàn thành phố phổ biến từ 300-500 mm, một số nơi có thể vượt 700 mm.

Từ ngày 9 đến 12/11, tổng lượng mưa cả đợt trên địa bàn Huế phổ biến từ 300-500 mm, một số nơi có thể vượt 700 mm. Ảnh minh họa

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực có khả năng bị chia cắt để chủ động phương án ứng phó.

Đặc biệt, chính quyền cơ sở phải căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và người có bệnh nền. Các lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phải được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cơ quan chức năng phải tổ chức kiểm soát chặt chẽ giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua nơi nguy hiểm, nước chảy xiết. Người dân cũng được cảnh báo không vớt củi, di chuyển bằng phương tiện trên sông, hồ khi không có trang thiết bị bảo đảm an toàn.

Các chủ hồ phải thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương tiện ứng phó sự cố.

UBND thành phố cũng yêu cầu rà soát an toàn các công trình giao thông, thủy lợi, khu vực khai thác khoáng sản, công trình đang thi công và khu dân cư ven sông, suối; chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa sạt lở, hư hỏng khi mưa lớn kéo dài.

Cùng ngày, Công ty Khai thác thủy lợi Tả Trạch phát đi thông báo điều tiết nước hồ chứa Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) về hạ du nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với mưa lớn.

Theo đó, vào sáng 8/11, mực nước hồ đạt cao trình +36,86 m. Dự kiến từ 15h đến 17h cùng ngày, hồ bắt đầu điều tiết qua một cửa cống xả sâu với lưu lượng khoảng 110-150 m3/s, kết hợp lưu lượng qua nhà máy thủy điện 80 m3/s. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 190-230 m3/s.