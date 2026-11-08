Việt Nam đang làm KĐT thể thao 9.171 ha với SVĐ lớn nhất hành tinh 135.000 chỗ, cách đó gần 50km cũng xây SVĐ 60.000 chỗ: Những công trình này mở ra cuộc chơi BĐS mới

Các công trình thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đô thị, không chỉ thông qua khả năng thu hút khách tham quan mà còn nhờ tác động đến hoạt động kinh tế và nhu cầu bất động sản tại khu vực xung quanh.

Từ sức hút sự kiện đến động lực phát triển đô thị

Trên thế giới, các tổ hợp thể thao và văn hóa ngày càng được xem là một phần trong chiến lược phát triển đô thị, thay vì chỉ phục vụ các sự kiện riêng lẻ. Các giải đấu, chương trình biểu diễn và hoạt động giải trí có thể thu hút lượng lớn khách tham quan, tạo thêm nhu cầu cho khách sạn, bán lẻ, ẩm thực và các dịch vụ liên quan.

Tại Hong Kong, Kai Tak Sports Park là ví dụ về việc tích hợp thể thao, giải trí và thương mại trong một khu vực phát triển đô thị. Tổ hợp này đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như Hong Kong Sevens và các buổi biểu diễn của Coldplay. Theo Savills Asia Pacific, các sự kiện thể thao và giải trí lớn tại Hong Kong được ước tính tạo ra khoảng 3,3 tỷ HKD chi tiêu của du khách trong nửa đầu năm 2025.

Tại Manchester, nghiên cứu Manchester's Cultural Revolution của Savills cho thấy Manchester Arena đã mang lại khoảng 3 tỷ bảng Anh chi tiêu cho thành phố trong 20 năm đầu hoạt động. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư vào thể thao cũng góp phần hỗ trợ quá trình tái phát triển đô thị tại Eastlands và Ancoats. Đáng chú ý, kế hoạch tái phát triển sân Old Trafford và khu vực lân cận có tiềm năng bổ sung khoảng 17.000 căn nhà và 90.000 việc làm, cho thấy vai trò của công trình thể thao trong một chiến lược phát triển đô thị rộng hơn.

Những trường hợp này cho thấy sức hút từ sự kiện có thể tạo động lực ban đầu, nhưng khả năng duy trì hoạt động kinh tế, thu hút cư dân và doanh nghiệp mới quyết định giá trị dài hạn của khu vực.

Các công trình thể thao và cơ hội mở rộng không gian đô thị

Tại Việt Nam, việc đầu tư các tổ hợp thể thao quy mô lớn đang mở ra triển vọng mới cho quá trình phát triển đô thị tại Hà Nội và các địa phương lân cận.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 9.171 ha và dân số dự kiến 751.000 người theo thông tin quy hoạch đã công bố. Với định hướng kết hợp các công trình thể thao, nhà ở và dịch vụ, dự án có thể góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Nam Thủ đô.

Phối cảnh sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Tại Hưng Yên, sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi đang được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, thuộc tổ hợp thể thao và dịch vụ quy mô khoảng 92 ha. Công trình được thiết kế phục vụ các giải đấu thể thao và sự kiện văn hóa quy mô lớn, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027. Cùng với dự án, các tuyến giao thông kết nối đang được triển khai nhằm tăng cường khả năng tiếp cận khu vực với mạng lưới đường vành đai và các trục giao thông liên vùng.

Sự xuất hiện của những công trình này cho thấy xu hướng đầu tư hạ tầng thể thao gắn với phát triển không gian đô thị tại Hà Nội và vùng phụ cận. Khi kết hợp với các dự án giao thông và chức năng đô thị bổ trợ, những tổ hợp này có thể góp phần hình thành các điểm đến mới, thu hút cư dân, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế.

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc, Savills Hà Nội: "Các công trình thể thao quy mô lớn có thể tạo động lực đáng kể cho sự phát triển của những trung tâm đô thị mới. Khi được kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông, nhà ở, thương mại và dịch vụ, những công trình này góp phần thu hút cư dân, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế mới. Đây là cơ hội để mở rộng không gian phát triển đô thị, đa dạng hóa nguồn cung bất động sản và tạo thêm lựa chọn cho người dân cũng như nhà đầu tư trong dài hạn."