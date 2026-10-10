Siêu dự án gần 1 triệu tỷ ở Hà Nội có SVĐ lớn nhất thế giới: Có thể mang về doanh số sớm hơn dự kiến

Siêu dự án phía Nam Hà Nội có thể bắt đầu mang về doanh số cho Vinhomes sớm hơn dự kiến, với quy mô rộng gần 9.200 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 925.000 tỷ đồng và có sân vận động 135.000 chỗ ngồi.

Dù mới trong giai đoạn triển khai xây dựng, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (Global Sportia) có thể bắt đầu được Vinhomes bán theo lô lớn ngay từ cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Thông tin được Công ty Chứng khoán SSI cập nhật trong báo cáo ngày 7/10, sau khi tham dự Hội nghị Nhà đầu tư của Vingroup diễn ra từ ngày 2–4/10/2026.

Global Sportia nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu vực Ngọc Hồi, với quy mô lên tới 9.171 ha, tương đương gần 92 km². Theo tài liệu công bố của Vinhomes, tổng chi phí phát triển dự kiến của dự án là 925.651 tỷ đồng, tức gần 1 triệu tỷ đồng. Diện tích dự án tương đương gần 13.000 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế cộng lại.

Một điểm nhấn của đại đô thị là tổ hợp thể thao Hùng Vương rộng hơn 400 ha, trong đó có sân vận động VinFast – Trống Đồng với sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, đây sẽ là một trong những công trình thể thao có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Dự án còn được quy hoạch với các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn, kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông phía Nam Thủ đô.

Theo SSI, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đang được triển khai, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Điều đáng chú ý là Vinhomes không nhất thiết phải chờ đến khi hoàn thiện toàn bộ khu đô thị mới bắt đầu bán sản phẩm. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết các giao dịch bán buôn có thể được thực hiện trước khi mở bán lẻ, sớm nhất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Theo tài liệu công bố của Vinhomes, doanh nghiệp hiện nắm 35% lợi ích kinh tế tại Global Sportia. Phần lợi ích còn lại thuộc về các đối tác trong liên danh đầu tư.

Ngày 16/9/2026, VinFast cũng công bố kế hoạch tham gia phát triển siêu đô thị này. Theo giải thích của VinFast, việc tham gia dự án bất động sản được kỳ vọng tạo thêm doanh thu và dòng tiền, qua đó hỗ trợ nguồn lực tài chính cho hoạt động phát triển xe điện. Đồng thời, hãng có thể tham gia xây dựng mô hình đô thị thông minh, trong đó phương tiện điện và hạ tầng giao thông xanh được tích hợp ngay từ khâu quy hoạch.

Global Sportia có thể trở thành một nguồn hàng mới của Vinhomes trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh rất cao năm 2026.

Theo báo cáo công bố cuối tháng 7, Vinhomes đạt 116.565 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 52.092 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 380% về lợi nhuận so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp đã hoàn thành gần 87% kế hoạch lợi nhuận 60.000 tỷ đồng của cả năm chỉ sau hai quý. Cùng thời điểm, giá trị các hợp đồng bán hàng chưa bàn giao của Vinhomes đạt 196.813 tỷ đồng, tạo nguồn doanh thu tiềm năng cho những kỳ tiếp theo.