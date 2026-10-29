Việt Nam sắp có nơi trải nghiệm ăn, ngủ được phục vụ hoàn toàn bởi robot

Điện Máy Xanh đang chuẩn bị dự án House of Future – không gian để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm robot, AI, nhà thông minh và các công nghệ tương lai, trước mắt chưa đặt nặng mục tiêu doanh thu hay lợi nhuận.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX) diễn ra chiều ngày 29/10, Tổng Giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em đã hé lộ thêm về một dự án mới mang tên House of Future, tập trung vào ba lĩnh vực AI, Robotics và Smart Home.

Theo ông Hiểu Em, đây không đơn thuần là việc Điện Máy Xanh mở thêm một cửa hàng hay bổ sung một vài nhóm sản phẩm mới. Tham vọng lớn hơn là xây dựng một không gian để người tiêu dùng Việt Nam có thể trực tiếp nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm những công nghệ của tương lai.

Không gian này dự kiến quy tụ các sản phẩm và giải pháp từ robot, trí tuệ nhân tạo, nhà thông minh đến công nghệ chăm sóc sức khỏe toàn diện. "Chúng tôi muốn xây dựng một không gian mà người tiêu dùng có thể trực tiếp nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm công nghệ tương lai", ông Hiểu Em chia sẻ.

Từ câu chuyện TopZone đến House of Future

Lý giải vì sao Điện Máy Xanh quyết định bước vào một lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam, ông Hiểu Em nhắc lại câu chuyện của TopZone cách đây 5 năm.

Năm 2021, khi bắt đầu xây dựng chuỗi TopZone, doanh nghiệp đặt ra những mục tiêu rất lớn, trong đó có đưa doanh thu Apple lên 1 tỷ USD, đạt khoảng 50% thị phần Apple và góp phần đưa Việt Nam trở thành thị trường Tier 1 của hãng.

Theo lãnh đạo Điện Máy Xanh, đến nay những mục tiêu lớn đặt ra thời điểm đó về cơ bản đã được hiện thực hóa.

Tuy nhiên, điều ông Hiểu Em cho rằng quan trọng hơn những con số về doanh thu hay thị phần là khoảng cách về khả năng tiếp cận công nghệ giữa người tiêu dùng Việt Nam và thế giới đã được thu hẹp đáng kể. Người Việt hiện có thể tiếp cận nhiều sản phẩm Apple mới cùng thời điểm với người tiêu dùng tại Singapore, Mỹ và các thị trường lớn khác.

Từ bài học đó, ban lãnh đạo Điện Máy Xanh nhìn thấy một cơ hội tương tự ở AI, Robotics và Smart Home. Các công nghệ này đang phát triển nhanh trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, đặc biệt với Smart Home và robot, mức độ tiếp cận và ứng dụng trong đời sống vẫn còn tương đối hạn chế.

"Tại sao người Việt Nam lại phải chờ đợi để trải nghiệm những công nghệ mới đó?", ông Hiểu Em đặt vấn đề. House of Future vì vậy được Điện Máy Xanh định hướng như một nơi đưa những công nghệ vốn còn xa lạ đến gần hơn với đời sống hàng ngày của người Việt..

Việc một nhà bán lẻ lớn bước vào AI & Robotics cũng cho thấy ranh giới giữa "công nghệ tương lai" và "đồ dùng trong nhà" đang dần thu hẹp.

AI ngày càng được tích hợp trực tiếp vào TV, thiết bị bếp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hệ thống nhà thông minh và robot gia đình. Khi đó, bài toán không chỉ còn là đưa một thiết bị mới lên kệ, mà còn là giúp người dùng hiểu cách sử dụng, đánh giá mức độ phù hợp và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Đáng chú ý, Điện Máy Xanh xác định House of Future là một lĩnh vực hoàn toàn mới và chưa đặt nặng mục tiêu doanh thu hay lợi nhuận trong giai đoạn đầu.

Theo ông Hiểu Em, ưu tiên trước mắt là tạo ra một môi trường trải nghiệm mới, qua đó từng bước hình thành nhu cầu của người tiêu dùng và xa hơn là hình thành một ngành hàng mới tại Việt Nam. "House of Future là bước chuẩn bị cho những cơ hội tăng trưởng xa hơn trong tương lai", lãnh đạo Điện Máy Xanh chia sẻ.

Điện Máy Xanh cho rằng doanh nghiệp có một số lợi thế khi bước vào lĩnh vực này, gồm kinh nghiệm vận hành một trong những hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam, mạng lưới hiện diện rộng và khả năng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Theo vị CEO, những nền tảng này có thể giúp Điện Máy Xanh phát triển các ngành hàng mới gồm AI, Robotics và Smart Home, từng bước định hình thị trường và đưa các công nghệ mới đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Điện Máy Xanh tìm động lực tăng trưởng mới

House of Future được hé lộ trong bối cảnh Điện Máy Xanh đang chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Theo ông Hiểu Em, doanh nghiệp đã có sự trở lại mạnh trong giai đoạn 2024-2025 sau những ảnh hưởng từ Covid-19 và khó khăn của nền kinh tế. Hiện thị phần trong lĩnh vực điện thoại và điện máy của doanh nghiệp vào khoảng 55%, trong khi mục tiêu tiếp theo là hướng tới vùng 65-70%.

Sau khi đưa DMX lên sàn, ban lãnh đạo xác định chiến lược tăng trưởng mới dựa trên 5 trụ cột.

Trước đây, động lực quan trọng đến từ việc liên tục mở rộng số lượng cửa hàng. Đến nay, khi mạng lưới đã phủ 34 tỉnh, thành, chiến lược của doanh nghiệp đang chuyển từ mở rộng độ phủ sang tối ưu hiệu quả trên từng cửa hàng.

Theo Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh, dư địa tăng trưởng từ trụ cột này sẽ giảm dần theo thời gian. Trong khi đó, 4 trụ cột còn lại hiện chưa đóng góp lớn nhưng được kỳ vọng trở thành những động lực quan trọng trong các năm tới.

Kết quả 9 tháng năm 2026 cũng được ban lãnh đạo xem là minh chứng bước đầu cho kế hoạch tăng trưởng. Doanh thu tăng khoảng 30%, hoàn thành 81% kế hoạch cả năm, trong khi lợi nhuận đã vượt mục tiêu năm chỉ sau 9 tháng.

Điện Máy Xanh đang hướng tới mức lợi nhuận khoảng 10.500 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ.

Xa hơn đến năm 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu gấp đôi doanh thu và gấp 3 lợi nhuận sau thuế. Ông Hiểu Em thừa nhận đây là mục tiêu rất thách thức, song cho rằng Điện Máy Xanh có đủ năng lực để thực hiện.

Trong bức tranh đó, House of Future chưa phải trụ cột tạo doanh thu ngay lập tức, mà được doanh nghiệp coi là bước chuẩn bị cho những thị trường và nhu cầu tiêu dùng có thể hình thành trong tương lai.

Thông qua kế hoạch cổ tức và chào bán quyền trái phiếu kèm chứng quyền

Tại Đại hội, Điện Máy Xanh đã thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ. Trước mắt, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng 2.000 đồng/cp trong tháng 12/2026. Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi tương ứng khoảng 2.535 tỷ đồng.

Một nội dung khác được thông qua là phương án phát hành tối đa 1.000 trái phiếu, tổng mệnh giá 100 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 8%/năm. Trái phiếu đi kèm chứng quyền và hướng tới nhóm lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt của Điện Máy Xanh cùng các công ty con, công ty liên doanh.

Theo đó, tổng lượng cổ phiếu tối đa có thể phát hành khi thực hiện chứng quyền lên tới khoảng 126,7 triệu đơn vị, với mức pha loãng không vượt quá 10% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá thực hiện ban đầu được xác định ở mức 74.000 đồng/cp.

Quyền mua cổ phiếu của lãnh đạo không được thực hiện ngay mà gắn với kết quả hoạt động của Điện Máy Xanh trong giai đoạn 2026-2030, gồm các tiêu chí về lợi nhuận sau thuế và mức sinh lời của cổ phiếu DMX so với VN30.