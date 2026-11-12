1.600 hộ dân một phường ở Gia Lai bị ngập, người dân chèo thuyền di chuyển

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nước, hàng loạt tuyến đường ngập sâu, gây ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân.

Sáng 12/11, ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn phường xuất hiện tình trạng ngập lụt tại nhiều khu dân cư, với khoảng 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng.

Ghi nhận trong sáng 12/11, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Nhiều khu dân cư ở đô thị Quy Nhơn bị ngập, một số tuyến đường ngập sâu, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, sinh hoạt của người dân.

Mưa xối xả, nước ngập sát cửa nhà dân ở Quy Nhơn Đông sáng 12/11.

Nước lũ dâng nhanh, các tuyến đường trong khu dân cư bị ngập, người dân phải chèo thuyền di chuyển chiều 11/11.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, mưa lũ còn tác động đến hoạt động dạy và học tại nhiều địa phương.

Trước đó, chiều 11/11, khi nước lũ dâng cao, nhiều trường học trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc đón các em về sớm nhằm bảo đảm an toàn. Tổng số học sinh nghỉ học hoặc được đón về sớm tại hai địa phương này là hơn 8.700 em.

Nước lũ tràn vào nhà người dân ở phường Quy Nhơn Đông.

Liên quan đến tình hình học sinh nghỉ học do mưa lũ, sáng 12/11, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiếp tục cập nhật số liệu học sinh nghỉ học và tình hình các cơ sở giáo dục trên địa bàn.