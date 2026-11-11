Kiểm tra hộ kinh doanh ở Hải Phòng, phát hiện công nhân đang cắt vải, in nhiệt: Khởi tố chủ cơ sở Nguyễn Văn Vân SN 1976

Công an Hải Phòng khởi tố Nguyễn Văn Vân sau khi phát hiện cơ sở của người này sản xuất 2.350 sản phẩm quần áo giả mạo các nhãn hiệu Adidas, Nike và Li-Ning, trị giá hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vân (sinh năm 1976, trú tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Trước đó, ngày 18/5/2026, lực lượng chức năng gồm Đội Quản lý thị trường số 1, số 12 phối hợp cùng Đội 4 (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng) tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vân tại xã Bình Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các công nhân đang thực hiện hành vi cắt vải, in nhiệt và may thành phẩm các mặt hàng quần, áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Nike và Li-Ning. Tang vật thu giữ gồm 2.350 sản phẩm quần áo thành phẩm các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 400 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Vân (áo trắng). Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Quá trình điều tra xác định, dù nhận thức rõ việc gia công hàng giả mạo nhãn hiệu là vi phạm pháp luật nhưng do mục đích vụ lợi, Nguyễn Văn Vân vẫn trực tiếp chỉ đạo công nhân thực hiện.

Phòng Cảnh sát kinh tế cảnh báo các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chấp hành nghiêm quyền sở hữu trí tuệ, làm lành mạnh hóa thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hải Phòng