Thêm 3 hiệu trưởng tiểu học ở Huế xin từ chức

Ngoài trường hợp hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đã được lãnh đạo địa phương chấp thuận cho từ chức với lý do không hoàn thành nhiệm vụ, thêm 3 hiệu trưởng trường tiểu học khác ở TP. Huế cũng vừa có đơn xin từ chức.

Ngày 11/11, lãnh đạo các địa phương tại TP. Huế xác nhận có thêm 3 hiệu trưởng trường tiểu học gửi đơn xin từ chức, gồm bà Phan Thị Thu Sương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An; bà Trần Thị Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ và bà Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, Huế) - nơi nữ hiệu trưởng nhà trường vừa có đơn xin từ chức.

Trong đó, trường hợp bà Phan Thị Thu Sương được Đảng ủy và UBND phường Hương An thống nhất cho từ chức. Theo ông Lê Quý Phương - Chủ tịch UBND phường Hương An, bà Sương có đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe, đồng thời có nguyện vọng chuyển xuống làm giáo viên giảng dạy tại chính ngôi trường người này từng quản lý. Địa phương đã có văn bản thông báo gửi Sở GD&ĐT TP. Huế.

Tại phường Kim Long, bà Trần Thị Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ, cũng đã gửi đơn xin từ chức và có nguyện vọng tiếp tục công tác giảng dạy tại trường. Theo ông Lê Văn Thìn - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long, địa phương đang thực hiện quy trình nhân sự để bổ nhiệm hiệu trưởng mới.

Trong khi đó, lãnh đạo Đảng ủy phường Phú Xuân xác nhận bà Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, đã gửi đơn xin từ chức vì lý do cá nhân. Địa phương hiện tiến hành phương án nhân sự quản lý nhà trường.

Trước đó, tại phường Thuận Hóa, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng nhà trường, từ chức theo nguyện vọng. Ông Sơn xin từ chức với lý do 'không hoàn thành nhiệm vụ'.

UBND phường Thuận Hóa hiện đã có phương án nhân sự để bổ nhiệm hiệu trưởng mới, nhằm kiện toàn chức danh quản lý tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.