Công an phát thông báo nóng đến người đi vay tiền lấy ngay

Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng cho vay nặng lãi đang sử dụng thủ đoạn quảng cáo dịch vụ vay tiền bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng thường đăng quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo và các hội nhóm trực tuyến với những lời mời gọi như: có iPhone là vay được tiền, không cần chứng minh thu nhập, giải ngân nhanh trong vài phút. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo này có thể là các điều kiện vay bất lợi, lãi suất và phí dịch vụ cao.

Khi người vay liên hệ, các đối tượng yêu cầu đăng xuất tài khoản Apple ID đang sử dụng, đăng nhập tài khoản iCloud do bên cho vay cung cấp hoặc giao thông tin tài khoản để thiết lập quyền kiểm soát thiết bị. Một số trường hợp còn bị hướng dẫn thao tác với tính năng Tìm (Find My) hoặc khóa kích hoạt (Activation Lock).

Sau khi giải ngân, nếu người vay chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán, các đối tượng có thể sử dụng quyền kiểm soát iCloud để khóa điện thoại từ xa, gây gián đoạn liên lạc, công việc; đồng thời lợi dụng dữ liệu cá nhân để đe dọa, xúc phạm danh dự hoặc ép buộc người vay trả tiền. Đáng chú ý, hình ảnh, danh bạ, ghi chú và các dữ liệu được đồng bộ trên thiết bị cũng có nguy cơ bị truy cập trái phép.

Để phòng tránh thủ đoạn trên, người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu Apple ID, mã xác thực hai yếu tố, mã khóa thiết bị và thông tin khôi phục tài khoản cho người khác; không đăng nhập tài khoản iCloud không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện các thao tác bảo mật theo hướng dẫn của bên cho vay. Khi có nhu cầu vay vốn, nên lựa chọn ngân hàng, tổ chức tín dụng được cấp phép, tìm hiểu kỹ lãi suất, phí và các điều khoản trước khi ký kết.

Trường hợp đã lỡ cung cấp tài khoản, người dùng cần nhanh chóng liên hệ kênh hỗ trợ chính thức của Apple để kiểm tra thiết bị, thay đổi mật khẩu và rà soát các thiết lập bảo mật. Nếu bị đe dọa, chiếm đoạt tài sản, cần lưu giữ tin nhắn, hợp đồng, lịch sử chuyển khoản và các chứng cứ liên quan, kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không đánh đổi quyền kiểm soát thiết bị và dữ liệu cá nhân để đổi lấy những khoản vay nhanh, tránh rơi vào vòng xoáy tín dụng đen trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ